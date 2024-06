Yolanda Díaz pide el voto reivindicando a Sumar como la fuerza que impulsa el Gobierno progresista

Yolanda Díaz ha cerrado este viernes en València su campaña electoral en València con un mensaje claro: movilización total a la izquierda del PSOE. Movilización contra la posibilidad de una clara victoria del bloque de derechas, pero movilización, sobre todo, en torno a Sumar, para evitar que su posición se difumine dentro del Gobierno, con un espacio político que aún no ha podido consolidar y con la presión externa de Podemos.

"Pensad que Sumar no formara parte del gobierno. ¿Las conquistas que tenemos hubieran sido reales?", preguntó la ministra de Trabajo. Y añadió: "Creo que el Gobierno de coalición merece la pena, me siento orgullosa. Es un baluarte en toda Europa, que gana derechos, que sirve para derrotar a la derecha. Pero el 9J no solo va de derrotar a la derecha. Va de que gane la esperanza, de que hagamos posible lo que ya estamos haciendo. Va de que Sumar tenga más fuerza en el gobierno, para que podáis vivir mejor y consigamos reducir la jornada subiendo los salarios. Lo vamos a hacer. Si Sumar no está fuerte no va a tener fuerza. Queremos que votéis a Sumar para que se acaben las horas extra. Para que España sea un país mejor, para tener fuerza en el gobierno, para bajar los precios de alquiler".

Díaz se refirió así en el mitin final de Sumar, celebrado en Valencia -plaza estratégica para su proyecto-, en busca del impulso que puede aportar uno de sus los mayores afluentes de la candidatura confederal, Compromís. La ministra de Trabajo, de hecho, pasó todo el día en Valencia, con una visita al barrio de Benimaclet por la mañana.

Mitin coral

En una plaza de la Mare de Déu de València con varios cientos de simpatizantes, Díaz compartió escenario con los principales rostros de la candidatura y de esta plataforma, como Estrella Galán, el ministro Pablo Bustinduy, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, los diputados Alberto Ibáñez, Àgueda Micó y Joan Baldoví y el candidato de Compromís, Vicent Marzà, entre otros.

En esta última jornada, la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno quiso espantar el fantasma del voto útil al PSOE apelando al bagaje de políticas que ha impulsado desde el Ejecutivo. "Merecemos darle una lección democrática a la derecha, derrotarlos, pero merecemos algo más. Hay que darle fuerza al Gobierno de España, pero dentro del Gobierno pido el voto para Sumar", sostuvo durante la mañana.

"Tenemos que tener fuerza en Sumar para seguir ganando derechos para la gente trabajadora de este país, para las mujeres en nuestro país. Quien quiera que sigamos subiendo el salario mínimo, reduzcamos la jornada laboral, que la vamos a reducir, bajemos el alquiler y sigamos avanzando en derechos para los trabajadores y las trabajadoras tiene que darle fuerza a Sumar el próximo domingo", añadió.

El mitin, con una decena de intervenciones (quedó claro que la plataforma es plural y coral), avanzó entre críticas al ala socialista del Gobierno por la ampliación del puerto o el bloqueo al modelo de financiación, y llamadas al voto pa Compromís-Sumar por su influencia en los gobiernos en los que participa. "No es lo mismo que esté Sumar en el Gobierno que el PSOE. No es igual", decía Àgueda Micó.

Si Sumar se juega consolidar su proyecto, Compromís tiene la posibilidad de regresar a Europa con el número 3 de la candidatura y exconseller de Educación de la Generalitat, Vicent Marzà. En clave valenciana, el diputado pidió la movilización de las bases valencianistas para "defender los intereses de los valencianos y las valencianas, plantar cara contra el gobierno de la derecha, de la extrema derecha, del señor Mazón y de Vox, y para poder ir a Europa a construir una nueva Europa".

En este contexto, pidió el voto de la ciudadanía progresista para que "vaya masivamente a las urnas y que pare los pies de una vez por todas al gobierno de Mazón y de Vox". "Que vaya con ilusión, con ganas de recuperar, de avanzar por más derechos, porque los valencianos y las valencianas merecemos estar allí donde se tomen las decisiones más importantes de nuestras vidas, como son las instituciones europeas", ha enfatizado.

"Somos la única fuerza que podrá defender los intereses de los valencianos, parar a la extrema derecha, parar al gobierno de Mazón y hacer también que construyamos esa nueva Europa que merecemos todos y todas", concluyó.

Errejón, en valenciano

Íñigo Errejón, en una intervención en que alternó el castellano y el valenciano, reforzó esos mensajes: "En estas elecciones se vota lo que pasa con el Gobierno de España. Quedan muchas batallas por dar: la vivienda, la reducción de la jornada, la democratización de los poderes del estado. Solo hay una fuerza que hace que el Gobierno avance, que hace que las cosas cambien. Si no llegamos más lejos es porque no tenemos la fuerza suficiente. Hay que reforzar a Sumar. Hay muchas papeletas de la izquierda, pero solo una que puede servir en clave de autodefensa nacional contra los que quiere borrar vuestra lengua, una papeleta de autoestima valenciana, contra el gobierno de la vergüenza”.