Sumar desdeña las "aspiraciones filosóficas" de Sánchez: "Nos encantaría que las cartas tuvieran contenido y no reflexiones"

Sumar desdeña abiertamente la carta envada este martes a última hora por Pedro Sánchez, después de que el juez haya citado como investigada a su mujer, Begoña Gómez, el próximo 5 de julio. El apoyo incondicional que prestó Yolanda Díaz al presidente cuando se publicaron las primeras informaciones queda lejos de la situación actual, donde el partido se ve atrapado entre el intento del PSOE de atraer todo el voto de la izquierda y la polarización con la derecha, que reclama a Sánchez su dimisión.

En este contexto, la posición de Sumar es especialmente delicada, y han optado por reivindicar su utilidad y exigir medidas al líder del Ejecutivo. En este sentido se ha expresado su candidata a las europeas, Estrella Galán, que en una rueda de prensa este miércoles en la sede de EFE ha desdeñado la misiva del presidente dirigida a la "ciudadanía", en al que arremetía contra el juez y atribuía la causa judicial a la "máquina del fango" y al fruto de un "zafio montaje".

En este sentido, Galán ha criticado que la carta recoge "aspiraciones filosóficas" sin más contenido político. "Son aspiraciones filosóficas pero no acaban llegando a niguna propuesta concreta", ha asegurado a preguntas de los periodistas, antes de insistir en la reclamación que viene haciendo Sumar de dotar de contenido al "punto y aparte" anunciado por Sánchez en abril, tras su amago de dimisión.

"A nosotros nos gustaría leer en esas cartas una propuesta para renovar el CGPJ sabiendo que con el PP no va a ser posible y hay formulas que lo permiten", ha apuntado, reclamando de nuevo la renovación de la cúpula judicial sin los votos de la oposición. "Nos encantaría que esas cartas llevasen contenidos más alla de reflexiones que no están concretándose en nada", ha criticado.

"No es un examen de marcas"

A preguntas de los periodistas, la candidata de Sumar también ha tratado de sacudirse la idea de que las elecciones del domingo serán el termómetro de la izquierda que dibujen el peso real de Podemos y Sumar. "El examen que se juega el domingo no es el de las marcas, sino el modelo de Europa", ha zanjado la dirigente. "No diría que hay un examen de Sumar", ha continuado.

En este mismo sentido, ha insistido en que los comicios europeos "no son unas primarias" con Podemos, y ha añadido que "quien lo viva como primarias tendrá que manifestarlo". "Desde luego como Sumar y yo te aseguro que en ningún momento se me ha planteado que esto son unas primarias, porque si no no hubiera aceptado".

"Bloque de las derechas"

Estrella Galán también ha evitado poner números a lo que sería un "mal resultado", después de que algunas encuestas le sitúen en tres escaños. En este sentido, ha asegurado que "un mal de resultado seria todo aquel que permita que la extrema derecha avance", y ha asegurado que la valoración de resultados deberá hacerse en conjunto.

"El mal resultado a nivel individual no se puede medir, hay que medirlo como bloque de las izquierdas que podemos hacer frente a esa ola del fascismo que está avanzando", ha continuado la candidata de Sumar a las europeas, que también ha reivindicado su papel como independiente, asegurando que los votantes "deben decidir si quieren a alguien de la sociedad civil o un político profesional".