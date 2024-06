Ana Duato no ve delito en su juicio por fraude fiscal: "No respetaron las reglas del juego"

Convencida de poder ganarle el pulso a Hacienda, Ana Duato sigue firme en su apuesta del todo por el todo en el caso Nummaria. Acusada de numerosos delitos fiscales, por los que la Fiscalía Anticorrupción pide para ella 32 años de cárcel, la actriz, por medio de su abogado, ha defendido hoy en la Audiencia Nacional que se ha vulnerado su derecho a la defensa, que los cargos contra ella han ido fluctuando durante el proceso y que tres de los siete ejercicios fiscales investigados ya fueron juzgados a su favor. Los otros cuatro, dice su abogado, no son suficientes para llegar a ser considerados delito: "No han respetado las reglas del juego".

En la segunda sesión del juicio, la actriz y su marido, Miguel Ángel Bernardeu, que fue también el productor de Cuéntame cómo pasó, han estado prácticamente solos en un banquillo de los acusados en el que podían sentarse hasta 30 personas. Hoy se ha confirmado que otros cinco acusados, además de Imanol Arias y su hermana, han llegado a un acuerdo con la Fiscalía.

El caso Nummaria, que investiga la presunta creación de un complejo entramado societario para favorecer la evasión fiscal de los clientes de un despacho de abogados, tiene, eso sí, cuatro nombres propios: Fernando Peña, el propietario del bufete y supuesto 'cerebro' de la trama, Bernardeu, Duato y su compañero de reparto Imanol Arias, que ayer llegó a un acuerdo con la Fiscalía que ha sido ratificado en la sesión de hoy.

Ana Duato y su marido, Miguel Ángel Bernardeau, en la Audiencia Nacional por el caso Nummaria. / EP

El derecho a la defensa de Ana Duato, "vulnerado"

La forma en la que Imanol Arias y Ana Duato han encarado este juicio ha sido totalmente distinta. Desde hace meses, el actor que diera vida a Antonio Alcántara en la popular serie de TVE ha estado buscando un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que le permitiera no ingresar en prisión. Duato, sin embargo, tiene pensado defender su inocencia hasta el final y no pactar: "Hacerlo sería mentir, y no puedo dejar una mentira en herencia a mis hijos".

Durante la sesión de hoy, su abogado ha sostenido que se ha vulnerado su derecho a la defensa al producirse diversas irregularidades durante el proceso de acusación.

"Hay dos apartados, uno referente a los ejercicios 2010, 11 y 12, y otro acerca de 2014 a 2017. Jamás se le ha tomado declaración por este último periodo y la imputación no deriva de ninguna denuncia ni del Ministerio Fiscal, ni de la Agencia Tributaria ni de ninguna resolución que refrende el contenido de lo que luego se plasma en el escrito de acusación", ha sostenido el letrado. "Podría decirse que tuvo la capacidad de defenderse durante la apertura del juicio oral, pero eso sería cierto si hubieran respetado las reglas del juego".

La estrategia

La pregunta que sugiere el caso a estas alturas es clara: ¿por qué Duato, si se le acusa de prácticamente de los mismos delitos que a Imanol Arias, no llega a un acuerdo similar que le garantice no entrar en la cárcel? Además de que ella se siente inocente, y que no se sabe si le han ofrecido esa posibilidad, las multas millonarias y los antecedentes penales y públicos que conllevaría aceptar ese acuerdo no parecen interesar a Duato, que se ve capaz de ganar un pulso que podría, en su peor extremo, llevarla a ser condenada a 32 años de prisión.

Por ello, y según se ha intuido durante el planteamiento de las cuestiones previas del juicio, su estrategia parece pasar por aprovechar las lagunas del proceso en su propio beneficio. Según ha explicado Enrique Molina, su abogado en este caso, la acusación contra ella ha ido fluctuando desde la "omisión y ocultación de ingresos" por el salario que cobraba de cada capítulo de Cuéntame hasta las supuestas irregularidades en los pagos a su agente, al que se llega a calificar como "testaferro".

Duato, como muchos otros en aquella época, habría dividido la declaración de sus ingresos como actriz: una parte se tributaba como rentas del trabajo y otra iba a una sociedad de su propiedad que le pagaba una renta vitalicia. De esta forma, sostiene Hacienda, se minoraba la cuota a pagar.

Imanol Arias y Ana Duato durante la jornada inaugural del juicio en la Audiencia Nacional. / EFE

120.000 euros, el listón del delito fiscal

Sin embargo, y a pesar de que esto lo reconoce Duato, su abogado sostiene que los peritos del caso han avalado que en ninguno de esos ejercicios del último periodo se superó la barrera de los 120.000 euros que distingue lo que es un delito fiscal de lo que no. Por ello, y teniendo en cuenta que los ejercicios de 2010 a 2010 podrían estar prescritos o incluso ya juzgados a favor de Duato, la actriz se mantiene optimista en el caso.

"Las bases de liquidación ya no tienen nada que ver con lo que se había dicho. Ya no es que se hayan ocultado ingresos, ni que se hayan simulado actos, es que resulta que lo pagado a su agente no es un gasto deducible y como consecuencia de ello ese gasto se minora y, aun así, no sale cuota (los 120.000 euros)", ha explicado su abogado, que ha solicitado que se inadmita la acusación por vulneración del derecho a la defensa fruto de ese vaivén.

Por su parte, el abogado de Miguel Ángel Bernardeau, Javier Gómez-Ferrer, ha alegado que, de los cuatro delitos fiscales que se le atribuyen a su cliente, tres de ellos tampoco superaron la cuota de 120.000 euros en los ejercicios de 2011, 2014 y 2015, mientras que el correspondiente a 2012, al igual que el de 2011, ya ha prescrito por el tiempo transcurrido.