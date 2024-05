Podemos revive a Hitler y Franco en su propaganda electoral: "La Europa de hoy es racismo y apoyo a un genocidio"

Podemos aviva el fantasma de las dictaduras en su propaganda electoral. El partido, que tiene a la exministra Irene Montero como candidata a las europeas del 9 de junio, ha enviado un particular mailing a sus electores, con una suerte de viñetas donde pone en cuestión el papel de la Unión Europea, que según su relato nació como reacción a los regímenes de Adolf Hitler o Benito Mussolini, unas figuras que aparecen junto a Francisco Franco en el exterior de los sobres que ha enviado Podemos a los domicilios de los votantes.

El partido hace un particular relato del nacimiento de la Unión Europea, que según su descripción es "desigualdad, racismo" y "apoyo a un genocidio". Según su relato, el neoliberalismo provocó la crisis económica y dio lugar a que hubiera guerra y "monstruos", entre los que sitúa a los monárquicos y a los partidos de derecha. El mensaje de Podemos comienza en el ensobrado.

En la parte frontal comienza contando la historia de la UE: "Érase una vez la comunidad europea", se puede leer en la franja superior, junto a los dibujos de algunos de los principales dictadores europeos, Mussolini, y Hitler, junto a tanques, mientras varios hombres observan la situación y se dan la mano afirmando "¡nunca más!". En otro extremo, se observa resaltada en morado la imagen de Franco junto a un niño que pregunta "¿Y nosotros qué?", en un mensaje con el que Podemos se refiere a la connivencia que, denuncian, hubo en la comunidad europea hacia el régimen franquista.

Exterior del sobre de propaganda electoral de Podemos para las elecciones euroepas. / PODEMOS

En la parte posterior del se observa un aula donde la profesora relata este episodio como el inicio de la Unión Europea. "Y así acabó naciendo la Unión Europea, con la voluntad de no repetir el fascismo ni la guerra y de asegurar los derechos de los trabajadores", explica una profesora en el dibujo, mientras un alumno cuestiona esta afirmación asegurando que "de algunos más que de otros", mientras observa un mapa de España. "Y la cosa empezó a torcerse", se puede leer.

En el interior del sobre de Podemos se incluyen varias viñetas a toda página; en la primera se puede observar a la exministra británica Margaret Thatcher y el exprimer ministro francés Nicolás Sarkozy afirmando "yo soy el neoliberalismo", mientras los expresidentes españoles Felipe González y José María Aznar asienten: "Yo también", en una imagen que representa la entrada de España en la UE.

Exterior posterior del sobre de propaganda electoral de Podemos para las elecciones europeas. / PODEMOS

En el dibujo, se observa a la profesora continuando el relato y asegurando que a partir de la entrada en la Unión Europea "comenzaron los despidos, las privatizaciones, la precariedad laboral. Después llegó la crisis. Y se aplastó a quienes querían otra cosa", continúa el enunciado, mientras un alumno opina "y se jodió la socialdemocracia". En este punto, la profesora explica que "cuando se destruyen los derechos sociales y dejan de importar los derechos humanos vuelven...¡Los monstruos! ¡Y la guerra!". En el dibujo siguiente, se pueden ver monstruos de distintos colores junto a distintas proclamas, entre las que se pueden leer "'¡viva el rey!", o "seremos fascistas pero sabemos gobernar", y otra viñeta con un tanque.

La viñeta central de la propaganda electoral de Podemos. / PODEMOS

En la siguiente imagen se observa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, diciendo "¡guerra!", y a Josep Borrell respondiendo "¡armas!", mientras le preguntan "¿para los palestinos también?". Mientras tanto continúa el relato de Podemos, que asegura que "esta es la Europa que tenemos hoy: desigualdad, racismo, crisis climática, apoyo a un genocidio y -resaltado en negritas- otra vez camino a la guerra".

En este punto, la franja superior llama directamente al voto con un dibujo de la candidata Irene Montero levantando el brazo. "Hay que movilizarse...Y hay que votar". "Vota Irene Montero", se puede leer. "El 9 de junio diles que paren", concluye el cartel, junto al logo de Podemos.

No es la primera vez que emplean esta fórmula: Podemos ya empleó viñetas en la propaganda electoral de País Vasco, donde no lograron representación. En esta ocasión, el mailing ha recibido algunas críticas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaban el formato. "Como de costumbre, dirigiéndose a sus votantes como si fueran párvulos", reseñaba uno de ellos.

"La propaganda electoral de Podemos, hablado del fascismo y diciendo que la UE (formerly known as CEE/CECA/CEEA) nació para garantizar los derechos de los trabajadores es comedia de alto nivel", reseñaba otro. "Tengo que decir que en su propaganda electoral también mienten: la Comunidad Económica Europea nació para contrarrestar al COMUNISMO SOVIÉTICO entre otros totalitarismos"; apunta otro usuario.