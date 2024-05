El PSOE evita otro choque con sus socios y acepta debatir un control previo en política exterior

La relación del PSOE con sus socios parlamentarios, incluido Sumar, no pasa por su mejor momento. En los últimos diez días ha quedado patente la fragilidad del bloque de la investidura. La última prueba de ello se produjo el pasado lunes, después de que Pedro Sánchez anunciara el envío de armas a Ucrania por valor de 1.100 millones de euros. A modo de protesta, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG plantaron a Volodimir Zelenski en su visita al Congreso. Este martes, para evitar un nuevo choque, los socialistas admitirán a trámite una proposición de ley del PP para establecer un control previo a la política exterior. La iniciativa iba a salir adelante de todas formar con la abstención o el voto a favor de varios de sus aliados.

Más allá de los dos grandes choques de la semana pasada -la proposición de ley para abolir la prostitución y el proyecto de ley del suelo-, el Gobierno y el bloque de la investidura se fragmentó en varias votaciones sobre política exterior. Esta brecha se agrandó este lunes, cuando Sumar, ERC EH Bildu, Podemos y BNG han denunciado que los socialistas tomaran la decisión de enviar armas a Ucrania valoradas en 1.100 millones de euros sin consultar con el Congreso.

El PP ha encontrado aquí el contexto ideal para debatir una proposición de ley, que registraron en enero, para que Sánchez deba comparecer en la Cámara Baja "ante cualquier decisión de política exterior que suponga un cambio respecto a cuestiones contempladas en la Estrategia de Acción Exterior". También que tenga la obligación de acudir al Congreso para dar explicaciones previas sobre la posición que defenderá en los Consejos europeos. El diputado del PP Esteban González Pons ha señalado que así se pondría fin a la "viciosa costumbre de tampoco consultar al Parlamento en sus bandazos en política exterior".

Las desavenencias

En el debate ha estado presente, obviamente, el anuncio hecho por Sánchez sobre el envío de armas a Ucrania, criticado por la mayoría de socios del PSOE. Pero también el giro que imprimió Sánchez a la política española respecto a la cuestión del Sáhara Occidental, respaldando por primera vez el plan autonomista de Marruecos sobre este territorio o las críticas por no haber contado con las Cortes durante la presidencia española de turno de la Unión Europea. Todos los socios han sacado a relucir alguno de estos asuntos, aunque eso no les ha evitado reprochar al PP que actuaran de la misma manera en pasadas legislaturas.

No obstante, ERC ha asegurado que apoyaría la aceptación a trámite y EH Bildu, PNV, Junts y BNG han señalado que no se iban a oponer. Solo el 'sí' de los republicanos catalanes, sumado a PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, eran suficientes para que la proposición de ley arranque su tramitación en el Congreso. Sin embargo, mientras Sumar se ha opuesto al texto, el PSOE ha decidido votar a favor, evitando una nueva ruptura con sus socios. "No tenemos ningún problema en debatir sobre mejoras en relación con la participación del parlamento en política exterior", ha dicho el diputado socialista Sergio Gutiérrez.

Aun así, ha recordado que la ley que pretende reformar el PP para obligar a este control previo fue redactada por el gobierno de Mariano Rajoy. En este texto se establece la actual obligación del Gobierno de acudir al Congreso de los Diputados "con posterioridad a cada Consejo Europeo, ordinario o extraordinario, para informar sobre lo allí decidido", aunque se suele cumplir de una manera muy laxa. Además, Gutiérrez ha criticado al PP por no interesarse por los asuntos europeos en estas comparecencias de Sánchez.