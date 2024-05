Puente defiende al presidente de Adif y no encuentra razones para cesarle tras el informe de la UCO

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asegura que no encuentra razones para cesar al presidente de Adif, Ángel Contreras, tras el informe de la UCO que sitúa "a un tal Ángel" en un presunto amaño de la trama Koldo. Puente entiende que no hay razones para hacerlo puesto que no hay ninguna acusación concreta contra él ni se le está investigando por nada.

"¿Pero hasta qué punto estamos llegando?", se ha preguntado Puente durante su comparecencia en la comisión de Transportes que esta misma tarde se ha celebrado en el Senado, a la que ha acudido para dar cuenta de los proyectos que tiene en marcha su departamento. "Es que no lo entiendo (...) Nadie le atribuye ninguna conducta ilícita", ha aseverado al final de su intervención en respuesta directa al senador del PP, Juan José Sanz Vitorio, que abiertamente le ha preguntado cuándo pensaba cesar al presidente de Adif.

Esta afirmación de Puente se produce después de que el pasado 20 de mayo se hiciera público que un informe de la Guardia Civil en el que se relata un cruce de mensajes de móvil entre el exasesor de José Luis Ábalos y el empresario Antonio 'Toño' Fernández Menéndez sobre una posible adjudicación de un contrato de emergencia de Adif. El informe sugiere un supuesto amaño en esa adjudicación, que legalmente no necesita de concurso público por ser de emergencia y no se relata si se produjo finalmente, pero sitúa a "Ángel" como un posible intermediario. En ese informe se afirma que Ángel podría ser el presidente de la entidad pública. La Guardia Civil asevera que Koldo intentó quedar con el responsable de Adif y había agendado una cita a través de un mensaje, en el que no se alude al objetivo de la misma, sugiriendo así que podría haber cierta connivencia entre ambos.

Puente ha afirmado que ha hablado con el presidente de la empresa pública ferroviaria, que depende de su Ministerio, y que está convencido que podrá dar todas las explicaciones cuando se las pidan. "Nadie me impide que le cese, del mismo modo que nadie me pidió que le nombrara. Le nombré por ser un ingeniero de la casa", ha explicado Puente, que ha destacado la trayectoria de Contreras como ingeniero de prestigio internamente. "Creo que no tengo ningún problema en cesar a nadie", ha dicho el ministro, asegurando que lo hará si encuentra "razones".

Pero de momento, defiende al actual presidente de Adif por encima de los informes de la UCO porque en ningún documento se detalla que haya podido cometer ningún acto delictivo y ha comparado sus conversaciones con él con lo que ocurrió con el presidente de Puertos del Estado a quien cesó nada más llegar al cargo: "Faltó a la verdad en la narración de los hechos y consideré que era motivo suficiente para quebrar la confianza que podía tener en él". No es el caso de Contreras.