La Guardia Civil pide al juez del caso Koldo que le autorice analizar un teléfono en busca de pruebas de irregularidades del presidente de Adif

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reclamado al juez del caso Koldo, Ismael Moreno, que le autorice al "desprecinto y extracción" de los datos del teléfono que requisaron el pasado 20 de febrero al empresario Antonio ‘Toño’ Fernández Menéndez, apoderado de la empresa Obras Públicas y Regadíos. Los agentes sospechan que el actual presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Ángel Contreras, pudo haber ayudado a Koldo García Izaguirre, el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, en relación a una obra pública en Monforte de Lemos (Lugo). La firma Obras Públicas y Regadíos fue socia de la mercantil Áridos Anfersa, que contrató en julio de 2022 a Patricia Uriz, la mujer de Koldo.

“Resulta reseñable que la entidad adjudicatoria es ADIF”, resalta la Guardia Civil en un informe dirigido al magistrado, en el que señala a Ángel Contreras, actual presidente de ADIF, como una de las personas que podrían haber intervenido en la operativa bajo sospecha; al mismo tiempo que recuerda que fue esta empresa pública la que adjudicó el segundo contrato para la compra de mascarillas a la sociedad de Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, Soluciones de Gestión, por un valor de 12.500.000 euros.

‘Toño’ Fernández Menéndez es hermano de Daniel Fernández Menéndez, uno de los administradores mancomunados de la empresa Obras Públicas y Regadíos. Y según la Guardia Civil, Daniel habría sido quien habría reclamado a Koldo que le ayudara para obtener favores de la Administración pública: "En relación a la solicitud de Daniel para que Koldo ejerza su influencia, este le comentó a su hermano [Toño]. Y que lo va tener eh. Que me han dicho que sí. Que no me mande nada por ahí por favor. Que no se enfade, pero díselo (...)". Seguidamente, Antonio contesta: "Que yo se lo voy a explicar no te preocupes, el miércoles nos vemos".

En la Delegación de Sevilla

La Guardia Civil considera "llamativo" que el encuentro previsto entre Koldo y el empresario Antonio 'Toño' Fernández Menéndez, -que dejó su puesto de asesor en la Delegación del Gobierno en Andalucía en octubre de 2022 para fichar por la empresa Obras Públicas y Regadíos-, estaba "agendado para el miércoles 21 de febrero de 2024", el mismo día en el que el exasesor de Ábalos "habría intentado reunirse con el que pudiera ser Ángel Contreras Marín", al que le había propuesto un encuentro el día 16 de ese mismo mes de febrero. Sin embargo, la detención de Koldo un día antes, el 20 de febrero, frustró las reuniones.

Los agentes dejan margen a la duda en un momento del informe, pero apenas dos párrafos después afirman categóricamente que se trata del actual cargo de Transportes: "La importancia de esta reunión radica en que Ángel es en la actualidad el presidente de Adif y, en el momento de los hechos que dan origen a las diligencias era el director general de Conservación y Mantenimiento de Adif", entidad que adjudicó el segundo contrato a Soluciones de Gestión por valor de de 12.500.000 de euros.

La empresa de los hermanos Fernández Menéndez, Obras Públicas y Regadíos, fue socia en la UTE Motril Sur de otra de las compañías incluidas en el caso Koldo, según especifica el portal de contratación del Estado. Se trata de la firma Áridos Anfersa SL, concesionaria de Puertos del Estado y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que contrató en julio de 2022 a Patricia Uriz, mujer de Koldo García Izaguirre, a quien contrató ese año, en el que le pagó 7.791 euros. Este abono tuvo lugar tan solo un año después de que el matrimonio abandonara el Ministerio de Transportes junto a José Luis Ábalos, según especifica un informe de la Guardia Civil de 17 de mayo de 2023.

Otras adjudicaciones

Asimismo, El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, confirmó que la empresa Áridos Anfersa, radicada en Granada, fue objeto de al menos una concesión por parte del Puerto de Huelva en 2020 para la "Construcción y explotación de una nave industrial de Almacenamiento de Graneles". En esas fechas Koldo García Izaguirre, escolta de José Luis Ábalos, era miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado. La concesión, que tiene por fecha el 30 de septiembre de 2020, tiene una duración de 25 años, por lo que finalizará el 29 de septiembre de 2045, especifica la memoria de actividades de 2022 del Puerto de Huelva". Puertos del Estado adjudicó contratos a la trama Koldo para comprar mascarillas por un valor de 24,2 millones de euros.

Extracto del sumario en el que aparecen José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. / EPE / GC

Áridos Anfersa fundó otras dos uniones temporales de empresas (UTE) que recibieron contratos públicos. Sus socias fueron las mercantiles Aritec Almonacid SL (representada por Jaime Chouseiro Fernández) y Áridos Técnicos SA (representada por Miguel Tello Serrano), "las cuales fueron adjudicatarias, también en 2022, de dos contratos adjudicados por ADIF por importes de 557.699 euros y 5.264.498 euros", lo que supone un total de 5,8 millones, prosiguen los agentes.

"Esta Unidad Policial considera de interés destacar [...] que recientemente se ha visto a Koldo García Izaguirre reunido con Jaime Chouseiro", en concreto en el interior de un establecimiento de Pamplona; y que Coca Sánchez, representante de Áridos Anfersa, "coincidió hospedado el 6 de julio de 2021 con Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos en el Parador de Granada", completa el citado informa de la UCO de 17 de mayo de 2023.