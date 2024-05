El PP mantiene distancias con el PSC: "Si te engañan dos veces se llama hacer el 'panoli'"

El candidato de los populares, Alejandro Fernández, se mantiene firme ante su "promesa" en campaña de no pactar con el PSC, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no rompa sus lazos con ERC y Junts en el Congreso.

En declaraciones tras la celebración de la Junta Directiva del PPC, Fernández ha advertido de que, para un eventual acercamiento a los socialistas, analizará los "hechos" y no "promesas" del PSC, pero ha reafirmado la distancia con el partido en estos momentos: "Hoy por hoy los hechos del PSC no nos están gustando", ha declarado el presidente del partido en Catalunya, al tiempo que ha recordado que su partido no será "ingenuo" ante posibles "engaños" del partido liderado por Salvador Illa.

La formación mantiene su desconfianza con los socialistas y sostiene que tanto Illa como Sánchez "van a seguir impulsando el 'procés'" tras la victoria en las elecciones catalanas. Por ello, Fernández ha asegurado que no se dejarán "engañar dos veces", en lo que podría intuirse como una referencia al acuerdo al que llegaron su partido y el PSC para hacer alcalde de Barcelona a Jaume Collboni (PSC), antes de que el PSOE tirara adelante la ley de amnistía, a cambio del apoyo de Junts en la investidura de Sánchez.

"Si te engañan una vez, es culpa del que te engaña, pero si te engañan dos veces se llama hacer el 'panoli'. Y yo no voy a hacer el panoli'", ha espetado Fernández, tras enumerar los "juramentos" de los socialistas en campaña, que, a su juicio, "han incumplido" durante los mandatos. Entre ellos, ha apuntado, la exoneración de las causas del 'procés' o la reforma del delito de malversación y sedición.

En sintonía con las declaraciones de este martes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el candidato catalán ha aseverado que tanto Illa como Sánchez cederán ante un eventual referéndum de autodeterminación. "Si llego a estar equivocado, lo reconoceré", ha deslizado, tras haber asegurado que el PP hará "lo necesario" para "acabar con el 'procés'", ahora que se considera que su partido, "ha evitado que el 'separatismo' sumara" con su resultado electoral.

Habrá que ver en los próximos días si "hacer lo necesario" pasará por rebajar el precio de sus votos a la investidura de Illa. De momento, Fernández mantiene su oferta y los socialistas descartan contar con ellos para el posible Govern, pero sí le han tendido la mano para negociar una silla en la Mesa del Parlament.