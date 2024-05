Esta es la carta íntegra de Lambán al portavoz socialista en el Senado tras no votar la Ley de Amnistía

El expresidente aragonés Javier Lambán no ha acudido este martes al Senado durante la sesión que debía decidir sobre el veto a la amnistía. La mayoría absoluta del PP en la cámara alta ha sido decisiva y, por 149 votos a favor frente a 113 en contra, la tramitación de la iniciativa se ha vuelto a ralentizar. El texto volverá al Congreso, donde se prevé que salga adelante el 30 de mayo.

Los focos estaban en Lambán, posicionado frontalmente contra la ley. Finalmente se ha ausentado del pleno para evitar que su voto directo quedara reflejado en un sentido u otro.

El expresidente de Aragón ha remitido una carta a Juan Espadas, portavoz del grupo parlamentario socialista del Senado, que reproducimos de manera íntegra a continuación:

"Estimado Juan:

Desde que formo parte del Grupo, siempre he votado de acuerdo con el mandato de la dirección. Pero la “Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” me emplaza a un planteamiento diferente.

Como Secretario General de los Socialistas Aragoneses, una responsabilidad que quiero ejercer de manera coherente hasta el último día, he reflexionado mucho sobre qué hacer en la votación del día de hoy para no añadir más dificultades a las que se ya se enfrentan mis compañeros en las instituciones a cuenta de la Ley de Amnistía, muy mal aceptada por la sociedad aragonesa y convertida en arma predilecta de la derecha contra ellos, lo cual les obliga al empeño constante de negar al PP la complicidad que espera del PSOE-Aragón para sus fines partidarios.

Pero como español, como aragonés y como socialista, he venido oponiéndome repetidamente a esa ley. Las razones las he expuesto estos meses pasados hasta la saciedad: en mi modesta opinión, vulnera la igualdad de todos los españoles ante la ley; pone en quiebra la separación de poderes, clave de la democracia, y, en última instancia, socava la autoridad moral y política del Estado para hacer frente ahora y en el futuro al independentismo, que no dejará nunca de intentar la vía de la secesión porque forma parte de su razón de ser.

Por todo ello, no puedo votarla a favor, porque incurriría en una insoportable deslealtad conmigo mismo, porque entraría en contradicción flagrante con mis convicciones éticas y políticas y porque estoy convencido que no le prestaría ningún servicio ni a mi país ni a mi partido.

Así pues, tratando de dar con una solución equilibrada, solo he encontrado la de no participar en la votación, pensando en mis compañeros de Aragón y, a la vez, evitando dar mi apoyo por activa o por pasiva a algo que creo honradamente que está agravando el problema de convivencia en el resto del país y perjudicando la salud de la democracia, dicho sea con todo el respeto a la dirección del partido, al grupo parlamentario y a ti en particular.

Por lo demás, no es la primera vez que se altera la unanimidad de voto socialista en relación con la cuestión catalana: ya lo hicieron hace algunos años los diputados del PSC en relación con el “derecho a decidir” con el 'procés' ya en marcha.

Compañero Juan: sabes que tienes toda mi consideración y que, como senador autonómico nombrado por las Cortes de Aragón, te ayudaré en todo lo que pueda.

Un fuerte abrazo"

