Aragonès recaba el apoyo al referéndum de la ministra principal de Irlanda del Norte

La siempre difícil búsqueda del independentismo de apoyos internacionales al 'procés' ha tenido este miércoles un brote verde en Belfast, Irlanda del Norte (Reino Unido). El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), se ha reunido con la ministra principal de la región norirlandesa, Michelle O'Neill (Sinn Féin), y ambos se han expresado un apoyo mutuo a las posiciones que sostienen en sus respectivos conflictos políticos. Aragonès ha defendido un referéndum de reunificación para Irlanda, hoy partida en dos, mientras que O'Neill ha hecho lo mismo avalando que Cataluña pueda celebrar un referéndum pactado sobre su futuro político.

El encuentro se ha celebrado en Stormont, el parlamento regional ubicado en lo alto de una colina a las afueras de la ciudad. Tras reunirse, han celebrado una comparecencia conjunta. Cerca de los dos protagonistas, un gran retrato de Martin McGuinness -republicano y católico- y otro de Ian Paisley -unionista y protestante-, que en su día representaron posiciones opuestas y beligerantes en el conflicto norirlandés, pero que no impidieron que hace 26 años se pusiera fin a la violencia con los Acuerdos de Viernes Santo. Esos acuerdos de paz se votaron en referéndum y dejaron abierta la posibilidad de que, más adelante, se celebre otra votación sobre la reunificación de la isla. Este segundo referéndum no tiene fecha, ni el visto bueno del Reino Unido, pero el Sinn Féin confía en poder presionar hasta lograrlo. El Sinn Féin, que fue el brazo político del IRA y que en su día lideró el carismático Gerry Adams, preside actualmente el gobierno de Irlanda del Norte y, según los sondeos, podría liderar también la parte sur de la isla, Irlanda, tras las elecciones generales del 2025. Si logra el mando de los dos gobiernos, es cuando iniciará el asalto final para lograr la votación para la reunificación.

En su comparecencia, O'Neill ha defendido que "la gente de Cataluña tiene derecho a decidir su futuro constitucional" y ha dado dos recomendaciones para lograrlo: "diálogo" y voluntad de "inclusión" entre las partes en conflicto. "El diálogo es crucial", ha recalcado desde la entrada del complejo parlamentario. Además, ha destacado de los norirlandeses son "afortunados" porque ya tiene la base para celebrar este referéndum, los Acuerdos de Viernes Santo.

Precisamente, a estos acuerdos es a lo que se agarra Aragonès para defender que el referéndum en Cataluña también es posible. Es decir, aunque no son dos casos iguales porque en Cataluña no hubo la violencia que sí estalló en Irlanda del Norte, el president considera que los Acuerdos de Viernes Santo son la demostración de que dos partes enconadas pueden acabar abriendo la puerta a un referéndum pactado en el futuro. "Se llegó a un acuerdo entre posiciones muy diferentes para que, si se dan determinadas condiciones, se puede llegar a hacer un referéndum. Si ha sido posible en Irlanda tiene que ser posible en Cataluña", ha proclamado. Eso es lo que él viene reclamando al Gobierno español desde hace años y lo que llevó a él a proponer su particular Acuerdo de Claridad para encontrar una salida al conflicto. El ejemplo de Irlanda del Norte le permite exhibir que lo que pide la Generalitat "no es tan extraordinario".

La proximidad Sinn Féin-ERC

El encuentro de este miércoles en Stormont ha sido posible por la proximidad que hace un tiempo vienen escenificando los partidos políticos que representan Aragonès, ERC, y O'Neill, el Sinn Féin. Dos formaciones que reivindican poder ejercer el derecho de autodeterminación en el seno de territorios europeos -España y el Reino Unido- que no se muestran propensos a aceptarlo. Los dos comparten la etiqueta de republicanos y, mientras ERC busca la independencia de Cataluña, el Sinn Féin reclama la reunificación de la isla. Es decir, que Irlanda del Norte deje de formar parte del Reino Unido para unirse a la República de Irlanda, la parte sur. ERC ya hace meses que frecuenta los viajes a esta zona y tanto Aragonès como el presidente del partido, Oriol Junqueras, han estado en dos ocasiones en Irlanda en poco más de un año.