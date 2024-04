Idoia Ribas y Sergio Rodríguez dimiten como portavoces de Vox en el Parlamento Balear: "Se puede confundir el partido con nuestra entidad"

Terremoto político en Vox Baleares. I

han dimitido esta mañana de sus cargos como portavoces del grupo parlamentario justo unos días después de anunciar la creación de una entidad diferenciada del partido llamada 'Avanza en Libertad' junto al diputado Agustí Buades para defender sus ideales desde la sociedad civil. "Creemos que se puede confundir el partido con nuestra entidad, que no tiene nada que ver. Pertenece a nuestro ámbito privado y creemos que lo mejor es que asuma la portavocía cualquier otro diputado", ha explicado Ribas justo antes de entrar en la reunión que mantienen todos los diputados de Vox en el Parlament.

Dirigentes de la dirección nacional se habrían trasladado hoy hasta Palma para afrontar este problema, aunque Ribas asegura que "no se han reunido con nosotros ni nos han llamado ni nada por el estilo". Asimismo, defiende que "no nos planteamos" pasar a diputados no adscritos si se lo piden desde Vox: "Sería una cosa muy extraña. Es curioso que cada movimiento se monta un revuelo tremendo. Ahora mismo tenemos sintonía total y un grupo unido".

En una reunión con periodistas, ambos diputados reiteraron su voluntad, al menos de momento, de continuar junto a Santiago Abascal y ratificaban que "ahora mismo estamos en la misma sintonía que Madrid", aunque en un momento posterior confesaron que el partido "no es una prioridad, sino una herramienta" para cambiar la sociedad. Ribas incluso añadió que solo dejarían el partido si la actividad de esta nueva asociación fuera muy exigente y no les dejara tiempo para desempeñar su actual función política, una realidad que se ha producido apenas tres días desde el anuncio.

Esta decisión supone una ruptura total de los diputados rebeldes tras el enfrentamiento con la dirección nacional que se zanjó en falso el pasado mes de enero. De momento los tres diputados pretenden seguir en el grupo aunque la sitación actual hace presagiar que pasarán al Grupo Mixto. La incógnita ahora se centra en las diputadas Manuela Cañadas y María José Verdú, que hasta el momento se habían mantenido fieles a los rebeldes aunque esta mañana han aparecido junto a la presidenta del partido en Baleares, Patricia de las Heras, y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. En las últimas semanas ha habido acercamientos de ambas con la dirección nacional y, sobre todo, han sido premiadas: Verdú fue elegida presidenta de la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo y Cañadas ha estado junto a Abascal y otros dirigentes del partido como Le Senne en Vitoria este fin de semana para apoyar a la candidata en las elecciones vascas.