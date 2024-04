Puigdemont avisa a quienes cuestionaron "la estrategia del exilio" que es "el camino correcto"

Aunque la opinión emitida este jueves por el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Maciej Szpunar, sobre el recurso contra la decisión del expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de no conceder en junio de 2019 el estatus de eurodiputado ni a Carles Puigdemont ni a Toni Comín, no es vinculante, el dictamen ha sido recibido con enorme satisfacción por el expresidente de la Generalitat que considera que de confirmarse se demostraría que se han "violado" los derechos de los electores europeos. “A aquellos que cuestionaron la estrategia del exilio o que consideraron que no era relevante lo que estábamos haciendo, hoy la opinión del abogado general confirma que este es el camino correcto”, ha advertido.

Acompañado del exconseller y eurodiputado, Toni Comín, y tras participar en la sesión de votación del pleno del Parlamento Europeo, el eurodiputado nacionalista catalán ha recordado las “trabas” puestas por las autoridades españolas para impedir que “hiciéramos nuestro trabajo”. Y ha subrayado que de constatarse las conclusiones en la sentencia que emitirá en unos meses el TJUE supondría una “gravísima” vulneración de derechos fundamentales en la que habría participado “no solo el Parlamento Europeo sino el Estado español” porque “en plena vigencia de nuestros derechos las autoridades españolas dictaron euroórdenes sin pedir el suplicatorio”.

“Si se confirman los sólidos argumentos del abogado general significa que tanto el Parlamento Europeo como las autoridades españolas vulneraron derechos fundamentales de los ciudadanos europeos”, ha valorado durante una breve comparecencia de presa tras participar en el pleno del Parlamento Europeo. El dictamen también pone de manifiesto, a ojos del líder de Junts, que su estrategia de “litigación estratégica” y de “confrontación inteligente” era la buena. Ya que, pese a tener delante “adversarios muy poderosos, con más recursos que nosotros”, las cosas salen bien cuando hay “tribunales independientes” y argumentos.

"El camino correcto"

“A todos aquellos que se cansaron a mitad de camino o que cuestionaron la estrategia del exilio o que consideraron que no era relevante esto que estábamos haciendo, la opinión del abogado general les tendría que confirmar que este es el camino correcto, ha insistido haciendo hincapié en que la paciencia y la perseverancia han dado resultados y que este camino es interesante “para defender los intereses de Catalunya” en el futuro.

Además, ha explicado que si en unos meses la sentencia del TJUE va en la misma línea, considera que los ganadores serán todos los eurodiputados que puedan ser apartados en un futuro del cargo por sus opiniones políticas, ya que supondría “un blindaje”. “A nosotros se nos ha apartado porque no estaban de acuerdo en el Estado español con nuestras ideas políticas y encontraron aliados aquí que han debilitado el papel del Parlamento Europeo como institución independiente. Se ha prestado de forma voluntariosa el expresidente, Antonio Tajani, y algún político del PP y Ciudadanos”.

Puigdemont también ha tenido palabras de agradecimiento para el expresidente del Parlamento Europeo, el socialista italiano David Sassoli, fallecido en enero de 2022 de quien ha dicho que “tuvo el coraje” de defender los derechos fundamentales de los europeos y que recibió muchas críticas por ello.