Patxi López carga contra Alfonso Serrano por su "falta de decoro y machismo frívolo"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha pedido "sacar" al senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, de la política porque la "denigra y envilece" con actuaciones como la "falta de decoro y machismo frívolo" que utilizó contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Además, ha arremetido contra el PP, al que ha acusado de "cargarse las leyes de memoria, ser negacionistas, machistas, alimentadores de bulos e insultadores profesionales".

De esta forma, se ha referido a las palabras de Serrano quien, este pasado jueves, afirmó que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, suele reunirse con empresarios en habitaciones de hoteles.

Durante un mitin electoral en Santurtzi (Vizcaya), López se ha mostrado convencido de que en Euskadi, "a la derecha, no se la espera porque no está". "Y no me extraña, porque vemos día a día lo que significa el PP allí donde tiene la oportunidad de gobernar: se cargan las leyes de memoria, son retardistas del cambio climático, negacionistas, machistas, privatizadores de los servicios públicos, propagadores de discursos de odio, alimentadores de bulos e insultadores profesionales", ha acusado.

"Denigra, envilece la política"

Es algo que, según ha dicho, no se desea en Euskadi. "En Euskadi no queremos gente como el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, la mano derecha de Ayuso, que el otro día hizo la intervención política más lamentable que he visto yo en mi vida, tratando a la mujer del presidente del Gobierno con una falta de respeto, una falta de educación, con una falta decoro, con un machismo frívolo lamentable", ha expresado.

Según ha añadido, a "esta gente" no la quiere en Euskadi, pero "tampoco la queremos en política". "Esta gente denigra, envilece la política y me da vergüenza a mí decir que yo me dedico también a la política cuando como él, él no debiera de estar en política en este país", ha afirmado, a la vez que ha advertido de que "alguien debiera de sacarlo de ahí".