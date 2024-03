Sumar exige al PSOE cumplir y hacer permanentes los impuestos extraordinarios después de que Cuerpo lo pusiera en duda

Sumar exige al PSOE que cumpla el acuerdo de coalición firmado y convierta en permanentes los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas. La plataforma de Yolanda Díaz hace un llamamiento al ala mayoritaria del Gobierno después de que la semana pasada renunciara de manera "unilateral" renunciar a presentar los presupuestos de 2024, que suponían una oportunidad para Sumar a la hora de ver cumplidas muchas de sus exigencias.

Uno de los compromisos ya incluidos en el pacto de coalición -y que Sumar aspiraba a materializar en las cuentas- era la permanencia de los impuestos que se crearon en 2022 y que tenían inicialmente un carácter temporal. Una vez desechado el presupuesto presupuestario, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha puesto en duda que se vaya a producir en el corto plazo: "Este año tendremos que decidir si finalmente se hacen permanentes o no, y cuál es la configuración final", ha defendido.

"Nos sorprende que se diga que la decisión está por tomar como ha dicho el ministro de Economía. Recordar que esto está en el acuerdo de gobierno y así lo exigimos", defiende Urtasun

Unas declaraciones que han "sorpendido" en la plataforma de Yolanda Díaz, según ha admitido su portavoz Ernest Urtasun, en rueda de prensa este lunes. "Nos sorprende que se diga que la decisión está por tomar como ha dicho el ministro de Economía", ha admitido el también ministro de Cultura, que ha querido "recordar que esto está en el acuerdo de gobierno y así lo exigimos".

El dirigente de Sumar ha insistido en que no comparten la decisión de los socialistas de no presentar PGE en 2024, pero ha advertido de que hay medidas que se pueden aprobar directamente en el Consejo de Ministros y que sólo hace falta "voluntad política". En este sentido, ha defendido que "el papel de Sumar" será "seguir empujando al Gobierno para seguir haciendo política para la gente". No ha aclarado, sin embargo, cómo planean hacerlo una vez que sus votos no son necesarios para aprobar las cuentas, más allá del llamamiento público a cumplir los acuerdos.

Sumar pospone el choque por el índice de precios de alquiler y asegura ahora que deberá "evaluar" su aplicación para ver si tomará o no medidas

"No nos conformamos con una legislatura de gestión, queremos legislatura de transformaciones", ha resumido, citando la "vivienda" como uno de "los grandes problemas de los ciudadanos". Sobre este asunto se ha referido también al índice de precios del alquiler que el PSOE publicó ignorando las peticiones de Sumar, que llegó a amenazar con presentar enmiendas en el Congreso para introducir correcciones.

Unas amenazas que Urtasun ha diluido este lunes, al asegurar que tendrán que evaluar su aplicación y "si se aplica de manera correcta o no", posponiendo cualquier acción inmediata sobre el alquiler, que fijaron como una prioridad de legislatura.

"Cuando hay voluntad política se encuentran soluciones, hay medidas que requieren una acción parlamentaria, pero otras no", ha defendido Urtasun. Sin embargo, no ha aclarado cómo pueden materializar sus exigencias, una vez que no son imprescindibles para aprobar los presupuestos y que la actividad legislativa queda prácticamente paralizada hasta el próximo curso, debido a las tres elecciones de los próximos meses (vascas, catalanas y europeas) y al paréntesis de verano.