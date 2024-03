Feijóo: “No nos vendan reconciliación porque esta ley divide a España y a Cataluña en dos”

La convocatoria electoral en Cataluña para el 12 de mayo impactó de lleno en el debate sobre el nuevo dictamen de la ley de amnistía en el Congreso, que a partir de este jueves sí comienza su tramitación final pasando al Senado. Alberto Núñez Feijóo se encargó de defender la posición de su partido desde la tribuna del Congreso y no dudó en entrar en campaña: “Nosotros no vamos a pedir el voto de los catalanes constitucionalistas para entregárselo a los independentistas”, lanzó mirando a la bancada del PSOE.

Justo después reprochó la ausencia de Pedro Sánchez en el hemiciclo -el presidente llegó con el debate terminado- y que no sea él quien defienda la amnistía: “¿Por qué no ha querido defender Sánchez esta maravilla?” se preguntó. Y respondió: “Porque hasta él se ve incapaz de dar la cara por este delirio”.

Feijóo pidió al PSOE “no subestimar la inteligencia” de los ciudadanos: “No nos vengan con convivencia porque esta ley aplasta los derechos de la mayoría y no nos vengan con democracia porque líquida la separación de poderes. Y, sobre todo, no se atrevan a vendernos reconciliación porque esta ley divide a España en dos y a Cataluña en dos”, remató.