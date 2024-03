El Parlament balear aprueba investigar las mascarillas fraudulentas de la trama Koldo

El Parlament ha aprobado este martes abrir una comisión de investigación respecto a las mascarillas fraudulentas que el Govern de Francina Armengol compró por valor de 3,7 millones de euros a la empresa vinculada a la trama Koldo en plena pandemia. Una comisión que ha salido adelante a través de los votos favorables del Partido Popular y Vox, mientras que el PSOE ha decidido finalmente abstenerse, al igual que Més per Mallorca y Més per Menorca.

En este sentido, el portavoz de los socialistas en la Cámara Autonómica,. Iago Negueruela, ha defendido que su partido no podía votar a favor ya que la investigación propuesta por Vox no tiene la intención de estudiar a fondo todo el caso, incluido al actual Govern de Marga Prohens. "El PSOE siempre ha dado todas las explicaciones, no sé si el PP puede decir lo mismo. Han dejado caducar el expediente y no han dado ni una respuesta. ¿Tanto miedo tiene Prohens para esconderse detrás de Armengol?", ha recalcado Negueruela. Cabe recordar que esta mañana la presidenta del Govern no ha aclarado si estar´ía dispuesta a comparecer en la comisión.

"Deben responder quién se puso en contacto"

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha defendido que el anterior Ejecutivo debe dar respuestas en relación a la compra de las mascarillas fraudulentas. "Armengol y Negueruela deben responder quién de la trama Koldo se puso en contacto con su Govern y quién atendió la llamada y también por qué nunca se reclamó el importe de las mascarillas defectuosas", ha detallado Sagreras.