Juan Espadas: "La amnistía es compleja de entender, puede costar años, pero al final se impondrá que es buena para España"

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, portavoz socialista en el Senado, repasa algunas de las cuestiones más candentes de la semana. Desde el acuerdo con Junts para la amnistía, que defiende sin dudas, hasta la polémica campaña lanzada contra el presidente Juanma Moreno por el 8-M con el lema 'Yo no te creo'. Espadas espera que el 'caso Koldo' llegue hasta el final aunque aplaude que José Luis Ábalos tenga "la decencia y la valentía de ir a los sitios a responder preguntas".

Sobre su liderazgo se muestra convencido de que tiene el respaldo de Pedro Sánchez y de los ochos secretarios provinciales del PSOE andaluz. Anuncia el jefe de la oposición en Andalucía que su partido llevará a los tribunales los contratos adjudicados a la sanidad privada en los dos últimos años.

PREGUNTA. ¿Cómo valora la oposición que está haciendo el PSOE de Andalucía?

RESPUESTA. Ahora mismo tenemos muy claro donde están las grandes debilidades, los grandes agujeros negros de Moreno Bonilla. Este es un gobierno peor que el anterior, claramente se ve una ausencia de liderazgo político en las consejerías. Toda la gestión se traduce en solo dos cuestiones, bajada de impuestos o simplificación administrativa. No es un gobierno capaz de traducir su gestión en avances o en transformaciones importantes y se beneficia de una situación económica importante positiva postpandemia de España. Andalucía está disfrutando de los resultados de las políticas del Gobierno de España que son exitosas sobre todo lo laboral que ha sido la gran asignatura siempre de Andalucía. El presupuesto de la Junta ha subido en cinco años un 35% los buenos datos no son obra suya, él genera muy poco valor añadido

P. El PP asegura que en sus encuestas el PSOE andaluz está a años luz de una remontada...

R. Las elecciones las pierde el gobierno, no las gana la oposición. Creo que Moreno Bonilla perderá las próximas, aunque ahora le pueda parecer sorprendente. En el momento que los andaluces empiecen a comprobar que tienen un gobierno que gobierna mal y, sobre todo, que está haciendo retroceder pilares clave en la calidad de vida de los andaluces, como son sus servicios públicos, la sanidad, la educación o la dependencia.

P. ¿Cuál es el agujero negro, como usted dice, de la gestión de la Junta de Andalucía?

R. El Gobierno andaluz tiene más recursos que nunca y el deterioro en la sanidad pública es evidente, en la atención primaria, en las listas de espera e incluso las condiciones laborales del personal sanitario. Detrás de esto ya no hay simplemente una mala gestión, como podríamos pensar en los primeros meses de esta legislatura, detrás de esto hay una operación calculada de privatización de la sanidad pública progresiva que ahora mismo ya se hace a boca llena y sin ocultarse. Estamos ante una legislatura que tendrá un recorrido judicial, inevitablemente, porque el Partido Socialista lleva año y medio denunciando que en la sanidad pública andaluza no se cumplen ni con la ley de contratos, ni con la obligatoria concurrencia pública, auditoría y gestión de los recursos públicos.

Jorge Jiménez

P. ¿Habla de los conciertos con la sanidad privada?

R. El señor Moreno Bonilla aprovechó el final de la pandemia para prorrogar los contratos a dedo, sin concurso, y eso significa beneficiar a quien tú quieras, sin control. Esto tiene nombre y apellidos, lo hemos denunciado pero no nos va a quedar otra, dado que el Gobierno andaluz se ha cerrado en banda a dar cualquier tipo de explicación o información, que esto acabe sencillamente en los tribunales. Fueron en torno a 250 millones de euros dos años, desde 2021 a junio de 2023, y se argumentó que era para intentar reducir las listas de espera. El resultado ha sido es justamente el contrario, las listas de espera se han disparado, por tanto la argumentación de la emergencia o la adjudicación a dedo no existe es falsa.

P. Siempre ha habido conciertos con la sanidad privada, también con gobiernos socialistas.

R. Así no. Se están transfiriendo esos recursos, algo que no puede hacer la administración, a dedo, sin control. sin ningún tipo de auditoría y por tanto aquí hay responsabilidades ya no solo políticas, sino que entendemos que va a haber responsabilidades de gestores públicos de la sanidad que están saltándose todos los procedimientos.

P. ¿Qué delitos cree el PSOE que hay, de qué está hablando exactamente, prevaricación, malversación? Puede indicarlo por favor

R. Si hay malversación eso lo tipificarán, en este caso, la Fiscalía o los jueces. Nosotros lo que vamos es a poner en manos de la justicia toda la información. Mire usted conciertos con la sanidad privada los ha habido toda la vida para reducir listas de espera cuando se superan los plazos legales en los que tiene que ser atendido un paciente. No hablamos de eso, lo que digo es que alguien tiene que responder en términos políticos y en términos jurídicos de esas adjudicaciones sin control. Ha sido doce dimisiones en la Consejería de Salud, sólo queda la consejera desde el inicio del equipo, en un año y medio. Hay muchos datos de personas que se están enriqueciendo y queremos saber exactamente que hay detrás.

P. ¿Ha sido un error esa campaña con el lema “Yo no te creo” contra Moreno en el 8-M o cree que ese es el camino que deben seguir?

R. El Partido Popular no está en condiciones de dar lecciones sobre campañas de comunicación respetuosas con su adversario político. Yo le he enseñado personalmente al señor Moreno Bonilla cuando ha acabado la sesión de control (es jueves de pleno en el Parlamento andaluz) una muestra de qué tipo de campaña hace al Partido Popular hace unos días en las redes sociales. Él mismo se ha escandalizado. Nosotros hemos recibido una auténtica cascada de barbaridades en sede parlamentaria y con infinidad de campañas. Dígame en qué se falta el respeto al señor Moreno Bonilla decir que los socialistas no nos creemos las políticas de igualdad del Partido Popular. Eso lo dice su currículum.

P. ¿Es necesario hacerlo manoseando el lema feminista que se empleó contra la primera sentencia de ‘La Manada’, el yo sí te creo?

R. No acepto lecciones del Partido Popular que lleva insultando y agrediendo verbalmente a los socialistas desde hace varios años esto para empezar nuestra campaña. Dice 'señor Moreno, no le creemos en materia de igualdad', no existen lemas ni copyrights para hablar de algo tan claro y tan genérico como decirle a alguien que no lo creemos. El Partido Popular ha identificado esto con una campaña y con un movimiento colectivo de las mujeres y de asociaciones de mujeres en relación con un hecho tan grave como fue el de La Manada pero cuidado nosotros no citamos eso en ningún momento no, no.

P. ¿Le preocupa los efectos que la ley de amnistía pueda tener en el electorado andaluz? ¿Comparte la última cesión esta misma semana a Junts?

R. Hemos explicado desde el principio que sabemos que es una decisión compleja, que requiere de pedagogía y de mucha explicación a mucha gente que puede no entender en qué términos esta medida, esta decisión política, puede contribuir a mejorar el clima político social, a cerrar una herida como la que se abrió con el proceso en Cataluña. Nosotros comprendemos que en determinados territorios puede costar aún entenderlo. Esto es de esas decisiones políticas que tienen que tomar un gobierno, que puede tomar un presidente y que a veces se entienden transcurrido meses o incluso años.

P. ¿Y si resulta que ni Junts ni ERC cambian el paso y que esa decisión no tiene contrapartida de los independentistas, que vuelven a plantear un referéndum de autodeterminación?

P. Estoy convencido de que al final se impondrá que es una decisión que va a ser buena para España, para que volvamos a poder hablar de cuestiones que va ligadas a los problemas de la gente y dejemos de hablar de un conflicto político. Ha ocurrido en otros conflictos políticos y en otros momentos, también ocurrió en el País Vasco desgraciadamente con el terrorismo, se cerró una herida cuando ocurrió el abandono de las armas y de la violencia, en este caso de los asesinatos etarras. En el caso de Cataluña dejar esa herida abierta significa seguir alimentando el que haya una parte de la sociedad catalana que no vea que desde otros territorios de España o desde el Gobierno de España se tienden puentes.

P. El PP ha encontrado un gran motor para su oposición, también para desgastar al PSOE en Andalucía

R. Fíjese cuando se conoce lo que realmente opina el señor Feijóo durante la campaña gallega sobre el asunto de la amnistía. Este es el cinismo en política, utilizar determinadas cuestiones sensibles socialmente con un fin político para ganar votos y esta cuestión la de la amnistía es una cuestión compleja que requiere de altura de miras, de visión de Estado de visión de España y de la integración de los territorios de España.

P. ¿No cree que será una imagen de demasiada debilidad del gobierno? ¿Qué ocurrirá si el Constitucional la tumba?

R. El Gobierno de España y el Partido Socialista no va a arriesgarse a llegar a un acuerdo político con Junts si tuviera algún riesgo de posible inconstitucionalidad. sabemos que esta norma va a ser objeto de recurso y va a ir al Tribunal Constitucional.

P. Hay compañeros como Javier Lambán o Emiliano García-Page que discrepan abiertamente de esa amnistía.

R. Entiendo que pueda haber compañeros dentro del PSOE para los que la amnistía no es o no sería su opción, pero es absolutamente minoritario en el Partido Socialista. Sometimos a consulta pública, a consulta de nuestros afiliados y militantes, el aval para que la dirección política del PSOE negociara estos acuerdos y tuvo un abrumador apoyo. El verdadero riesgo en este momento de nuestro país que es sencillamente dejar que una mayoría de la derecha y la extrema derecha alcance el Gobierno de España .

P. ¿Qué daño y que alcance cree que puede tener la ‘trama Koldo’, los negocios investigados de quien fue asesor del exministro José Luis Ábalos?

R. Evidentemente nos dejó a todos absolutamente estupefactos. Hay que apoyar esa investigación para que se clarifique lo antes posible todo lo que pueda haber, caiga quien caiga. Hemos querido ir más allá del código ético del partido pidiéndole una responsabilidad política al señor Ábalos.

P. No ha dejado su escaño.

R. Respetamos su decisión, aunque no la compartamos. El PP está intentando extender como manchas de aceite contra personas que ni siquiera están citadas en el sumario. ¿Cómo puede el portavoz del PP tener la osadía de pedirle responsabilidades o explicaciones a la presidenta del Congreso y no facilitar ninguna él, Miguel Tellado, que sí está citado en el sumario en una declaración del señor Koldo? Aquí hay mucho que analizar y que investigar.

Jorge Jiménez

P. Ábalos ha sugerido otras implicaciones, que a Koldo lo trajo el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y ha ido de entrevista en entrevista dando su versión.

R. En este país cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, solo faltaría, la culpabilidad primero hay que probarla en un juicio y por tanto la persona tiene derecho a defenderse su honorabilidad y su imagen evidentemente y en segundo lugar no aparece todavía ni siquiera citado por tanto. Ábalos por lo menos tiene, oiga, la decencia y la valentía de ir a los sitios a responder preguntas sobre cualquier cuestión. Hay otros en el Partido Popular que es que sencillamente ignoran el dar ningún tipo de respuesta. No he escuchado todavía en absoluto al Partido Popular hablar de la noticia que conocemos respecto al Ayuntamiento de Motril, por qué contrató o dejó de contratar a una empresa. Nosotros vamos a poner luz y taquígrafos en lo que haga falta para que cada cual asuma su responsabilidad.

P. ¿Cuándo será el congreso del PSOE andaluz?

R. Los plazos comenzarán a final del año 24 en lo que tiene que ver Congreso Federal, después vendrán los congresos regionales y provinciales. Nosotros iremos a un congreso ordinario y por tanto va a depender de cuándo, a nivel federal, también se elija celebrarlo. Aquí estamos pensando en nuestra labor de oposición y de alternativa. Va a llegar el ecuador de la legislatura andaluza y por eso estamos preparando alternativas de gobierno. Estamos en la construcción de alternativas. Nada más.

Jorge Jiménez

P. Cuando Ferraz habla de la necesidad de renovar o revisar liderazgos territoriales ¿se siente aludido?

R. En absoluto. Yo he sido reconfirmado por el presidente del Gobierno y secretario general no una, varias veces desde el inicio de este curso político en septiembre. La posición la tengo muy clara y es lo que ha hablado con la dirección federal, mire en Andalucía se está haciendo un trabajo de oposición serio y riguroso ante una mayoría absoluta, pues tanto no fácil en ningún caso. Cuando pasen las elecciones europeas, vamos ya a estar en un escenario diferente en términos políticos. Hay que consolidar los liderazgos sobre todo cuando se demuestra capacidad . Escuchaba al presidente de Asturias, Adrián Barbón, hace poco diciendo que él se define como un proyecto socialista muy asturiano, como tantos años los socialistas en Andalucía. Más allá de las claves generales de un partido socialista a nivel federal tiene que haber un proyecto con señas de identidad propia en Andalucía que los ciudadanos deben identificar bien respecto a las otras opciones políticas en tu territorio.