Feijóo, a Sánchez sobre el caso Koldo: "Usted lo sabía y lo tapó"

"Sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó", ha sido la acusación que le ha lanzado Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez nada más arrancar la primera sesión de control al Gobierno tras el estallido del caso Koldo. El líder del PP ha atacado a Sánchez por conocer todo este entramado desde "al menos hace tres años", aunque no tiene ninguna pruebas ni existe evidencia alguna. Al menos, por el momento. "Usted cesó al señor [José Luis] Ábalos porque sabía lo que pasaba en su ministerio y usted le aforó por que él sabía lo que pasaba en su partido", ha sido su argumento. También, le ha avisado de que la expulsión de Ábalos no le servirá como chivo expiatorio ni conseguirán contener la polémica acotándola al exasesor de Ábalos, Koldo García. "Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su Gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política".

Con Ábalos de tournée por varias radios para defender su "honorabilidad", como dijo este martes al anunciar su paso al grupo mixto,Sánchez ha defendido que el PSOE, y su Gobierno, es "implacable con la corrupción". Y, sin mencionar directamente al que fuera secretario de Organización del PSOE, ha recalcado que su formación da ejemplo con "la asunción de responsabilidades política más allá de las responsabilidades judiciales". Además de esta defensa, el jefe del Ejecutivo, primero, y otros miembros del Ejecutivo, después, se han defendido atacando y echando en cara a los dirigentes del PP los "cientos" de casos de corrupción de su partido.

La sesión de control al Gobierno en el Congreso. / José Luis Roca

"Este es un Gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, que no tapa la corrupción, que combate la corrupción cara a cara y lo hace, no con hechos vacuos como ustedes, sino con hechos y con acciones, colaborando con la justicia, con transparencia y rendición de cuentas en este Parlamento y con a asunción de responsabilidades política más allá de las responsabilidades judiciales. Todo lo contrario a lo que hacen ustedes", le ha respondido Sánchez.

Y, en esa línea de ataque, Sánchez le ha echado en cara la polémica sucesión que se produjo al frente del PP. "¿Por qué cayó el señor [Pablo] Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora [Isabel Díaz] Ayuso en la Comunidad Autónoma de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción", le ha espetado Sánchez a Feijóo, en referencia al contrato firmado por el Gobierno de Ayuso con el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso: "Para ser creíble en su papel de Torquemada debería tener, tanto usted como su partido, otro currículum".

Los segundas espadas

Minutos después, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha subrayado que Sánchez ha tenido ocasión ante Feijóo de decir que "no conocía los hechos en el momento de cesar a Ábalos" y no lo ha hecho. "Sánchez conocía todo hace dos año y cesó a Ábalos precisamente por eso", ha continuado. Tellado lo ha dicho en su turno de pregunta al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien ha asegurado que el Gobierno no tenía "información [del caso Koldo] porque estaba bajo secreto de sumario" y, cuando tuvieron información, ha añadido, colaboró "con la justicia". "Teniendo en cuenta los antecedentes del PP le parecerá muy sorprendente, pero es lo que ha hecho este Gobierno", ha remachado.