El Govern balear reclamará la devolución íntegra de los 3,7 millones del contrato de las mascarillas

El Govern exigirá la devolución íntegra de los 3,7 millones de euros que el Pacto pagó por las mascarillas a la empresa vinculada a la trama que encabezó Koldo García, el asesor del exministro de Fomento, José Luis Ábalos. La presidenta, Marga Prohens, ha explicado que "nos personaremos para reclamar la totalidad de la factura, no solo los 2,6 millones de euros" que se exigieron en un primer momento por parte del anterior ejecutivo liderado por Francina Armengol.

Prohens asegura que, una vez analizada la informacion, el Govern considera que "hay elementos suficientes" para que el Govern se persone en la causa como parte afectada, como acusación particular: "La abogacía de la Comunidad está preparando esta personación, por la vía judicial en un procedimiento penal. Tenemos la responsabilidad y voluntad de colaborar con la justicia, de llegar hasta el final y de contestar a todas las preguntas que se plantean los ciudadanos".

Desde el Govern niegan que se haya dejado que prescribiera el contrato y aseguran que la tramitación sigue su curso, a pesar de que el PSIB-PSOE ha cuestionado el proceder del Partido Popular y ha insinuado que no siguieron con la reclamación del expediente. En el auto al que tuvo acceso Diario de Mallorca, dle Grupo Prensa Ibérica, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno constataba la existencia de una serie de comunicaciones entre el principal implicado en la trama y Bárbara Díaz, perteneciente a la empresa Gestión de Soluciones, de las que se interfiere que la resolución dictada sobre la reclamación establece por una parte que "si la Administración balear en el plazo de tres meses ―fecha límite el 18 de enero del 2024― no se ha pronunciado expresamente, se produciría la caducidad del procedimiento administrativo, y por ende, la reclamación de casi tres millones de euros". Esto hizo saltar las alarmas dentro del Govern porque, en caso de no haber reclamado en tiempo y forma, se perdía la posibilidad de reclamar el dinero.

El exiministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos. / A. PÉREZ MECA / EP

El PSOE enseña la puerta a Ábalos

Esta misma mañana, la ejecutiva del PSOE ha decidido por unanimidad solicitar a José Luis Ábalos su acta de diputado. Los socialistas han exigido que renuncie a su escaño por la investigación judicial a su excolaborador, Koldo García, quien supuestamente cobró comisiones en la compra de mascarillas quirúrgicas en lo peor de la pandemia. "Esperamos que se produzca en las próximas 24 horas", ha asegurado la portavoz, Esther Peña, en rueda de prensa desde Ferraz. El exministro, hasta esta mañana, se resistía y pretendía negociar una salida pactada.