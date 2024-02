En plena tormenta por la frustrada aprobación de la ley de amnistía, el presidente Pedro Sánchez ha querido este jueves mandar un mensaje de optimismo de que la norma acabará aprobándose. Lo ha hecho asegurando que todos los independentistas serán amnistiados porque "no son terroristas". Si esperaba que esta declaración tuviera un aplauso del Palau de la Generalitat, no ha sido así. Al presidente Pere Aragonès no le ha bastado y ha hecho esta puntualización: "Es evidente que no es así. Y yo añado, los independentistas no son delincuentes".

Desde el Govern quieren reivindicar que, pese a que sea necesaria una amnistía para lograr la exoneración de las causas del 'Procés', ningún independentista hizo nada malo. Por lo tanto, no solo es evidente que no son terroristas, sino que tampoco son delincuentes. Pese a que Aragonès no le hayan acabado de gustar las palabras de Sánchez, en el fondo ha acabado defendiendo lo mismo: la necesidad de aprobar la ley sin más demora. "La ley de amnistía es necesaria y se tiene que aprobar lo antes posible", ha zanjado. Aragonès se ha pronunciado así durante la segunda edición de 'Pregunta al president'. Es un formato por el cual varios ciudadanos anónimos plantean dudas y problemas al líder del ejecutivo. Esta vez se ha celebrado en Bellpuig (Lleida). Durante el acto han aparecido cuestiones relativas al medio ambiente, las energías renovables, la cultura, la agricultura o el deporte, entre otras, y la mayoría de ellas lo han hecho con un denominador común: la queja por la excesiva "burocracia" de la Generalitat.