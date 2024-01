"Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta a usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque", advirtió Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno en el debate de investidura del líder socialista. Este martes, con Junts bloqueando la ley de amnistía y poniendo en aprietos a Sánchez en el Congreso, varios dirigentes del PP y también asesores de Feijóo aseguraron que su advertencia tiene plena vigencia: que dimita y convoque elecciones, decían. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y uno de los políticos del PP con más poder en esta etapa, no lo ve igual. Moreno cree que el presidente del Gobierno, ante la presión de Carles Puigdemont, tiene dos opciones: convocar elecciones, como dice Feijóo, o llegar a "acuerdos de Estado" con el PP.

En declaraciones a la prensa antes de intervenir en Bruselas en el Comité de las Regiones de la Unión Europea sobre el impacto del clima en la salud, Moreno ha dicho que la votación de la amnistía se vio que el Gobierno está ante una legislatura "agónica" y que el líder de Junts, Carles Puigdemont, es el que tiene el "control absoluto de las decisiones del Gobierno". "No se puede gobernar un país en agonía (...) Creo que el presidente del Gobierno, por dignidad institucional, tiene dos opciones: o romper con Puigdemont, hacer un giro copernicano a su política y tratar de hacer acuerdos de Estado con el principal partido de Estado o, bien, disolver la legislatura e ir a elecciones para salir de este atolladero y de este ridículo internacional y este carrusel de cesiones a los que no quieren nada en este proyecto común que es España", ha declarado Moreno. Mensaje parecido al de Ayuso En cualquier democracia normal, una derrota parlamentaria de este calibre hace dimitir a un gobierno.



Sánchez ha sido humillado públicamente, pisoteado, con una ley de amnistía que vendían como impecable mientras todos sus socios insultan a los jueces.



España y los españoles no… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 30 de enero de 2024 Feijóo ha hecho referencia este mismo miércoles en una entrevista en Antena 3 a la necesidad de que Sánchez lo deje, al asegurar que "cualquier Gobierno europeo en unas circunstancias como estas, hubiese dimitido y convocado elecciones". Algo muy parecido había escrito el martes por la noche en la red social X (antes Twitter) Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. "En cualquier democracia normal, una derrota parlamentaria de este calibre hace dimitir a un Gobierno", lanzó.