"¿En qué se diferencia el dominio de Pedro Sánchez sobre el PSOE del que ejerce Trump sobre el Partido Republicano?". Nicolás Redondo Terreros (Portugalete, 1958) se lo preguntó ayer en un abarrotado Club Prensa Asturiana de La Nueva España, del grupo Prensa Ibérica, donde el histórico exdirigente socialista, miembro de una familia ligada al partido por varias generaciones, desgranó sus críticas al rumbo actual del PSOE durante la presentación de su libro 'No me resigno'. Entre esas discrepancias, dio prioridad a las que le genera la ley de amnistía para los independentistas catalanes. "La amnistía, lejos de unir a la sociedad española, la dividirá aún más y envalentonará a Puigdemont y a Junqueras", dijo. "También será mayor la brecha en Cataluña entre nacionalistas y no nacionalistas", lamentó, en el transcurso del acto, conducido por Óscar Rodríguez Buznego, politólogo y profesor de la Universidad de Oviedo.

"El 23 de julio hubo mas posibilidades; lo que es inaudito es que el segundo partido más votado decidiese formar gobierno llamando a un prófugo y yendo a negociar a Bruselas, eso sería imposible que sucediera en Francia, en Alemania o en Gran Bretaña. No hay ninguna justificación", recalcó. "Las primarias no mejoran el sistema democrático, son un instrumento para convertir al líder en un caudillo y para transformar el mandato en una ocupación del partido", manifestó Redondo, en alusión a la convención socialista celebrada este fin de semana en La Coruña, donde Pedro Sánchez, anunció una partida de 500 millones de euros para reforzar la educación en España. "El presidente propone 500 millones para apoyar las matemáticas y nadie le dice nada, cuando se supone que esta medida impugna la ley anterior, basada en la Ley del mínimo esfuerzo; es increíble que todos estén de acuerdo", indicó.

En este contexto, Redondo Terreros acaba de publicar 'No me resigno. Populismo, nacionalismo y los reos del socialismo español', con el que propugna recuperar la voluntad de acuerdo en España. "Sin un gran compromiso político nacional será imposible cualquier reformismo capaz de afrontar los enormes desafíos de nuestro tiempo". Precisamente como "reformista, antes que socialista", se definió él mismo, ante la cuestión planteada por Rodríguez Buznego.

"Yo me he rebelado contra todo esto que está pasando; me duele verlo y me entristece decirlo, pero tengo la obligación de pronunciarme, sin pensar en las consecuencias personales, y claro que me duele, porque a hacer este partido contribuyeron mi abuelo y mi padre y le he dedicado a parte de mi vida", dijo. "Pero por todo eso que veo, hoy me siento mejor fuera que dentro", añadió. Fuera del partido está el ex secretario general del Partido Socialista Vasco desde el pasado septiembre tras ser acusado de "reiterado menosprecio a las siglas".

"España necesita ahora más reformas que ideología; debemos trabajar en más acuerdos, porque carecemos de ellos, como queda patente en materia de política exterior, donde carecemos de la tradición de países como Francia o Alemania", remarcó el político, hijo de Nicolás Redondo Urbieta, dirigente sindical de la UGT, y nieto de Nicolás Redondo Blanco, uno de los primeros concejales del Partido Socialista en Vizcaya. Los vaivenes y reveses políticos le acompañan desde niño. A los ocho años, se trasladó, junto a su hermana pequeña Idoia, a Las Hurdes, donde había sido desterrado su padre. Al año siguiente, regresó al País Vasco. "En España discutimos sobre lo fundamental. En Francia a nadie se le ocurre cuestionar la República ni en Gran Bretaña la monarquía", aseguró Redondo.

También se posicionó claramente a favor de Israel en el actual conflicto en Oriente Medio: "Inequívocamente estoy con Israel porque es nuestro representante en la zona, la única democracia. El presidente lo ha hecho rematadamente mal, nosotros debemos estar de acuerdo con los países de nuestro entorno", remarcó. Redondo, lector de Giovanni Sartori (Premio Princesa de Asturias en 2005), declaró su firme defensa de la sociedad civil en una democracia representativa. No olvidó citar a Camus: "Cómo él creo que lo que define la conducta humana no son los fines, son los medios, los del Gobierno no puedo defenderlos".