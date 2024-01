El "modelo del PP de Galicia" frente al "modelo del PSOE, Puigdemont, Otegui y Esquerra Republicana". El PP nacional ejemplifica la "senda de estabilidad" de la comunidad gallega, contraponiendo la situación estatal donde el Gobierno de Pedro Sánchez "sucumbe a los intereses rupturistas de los independentistas a costa de la solidaridad, la igualdad, la libertad, el estado de derecho y la separación de poderes".

Los populares sitúan a Ourense, donde se celebra la 26 Interparlamentaria con diputados, senadores y miembros de asambleas y parlamentos autonómicos, como "punto de salida para impulsar una Galicia mejor", a las puertas de unas elecciones autonómicas, y "una España mejor" con el "PP como alternativa para replicar las buenas políticas para todos los españoles".

El primer acto del PP nacional en Ourense sirvió para coordinar una estrategia sincronizada, gestada desde Génova y las instituciones, para visibilizar la "degradación democrática, la ley de 'impunidad de los socios de Sánchez' y el ataque a la independencia judicial", tras las últimas palabras de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera, contra el juez García Castellón y el pacto de investidura entre el PSOE y Junts.

Los populares señalan al Gobierno por no rectificar las palabras de la vicepresidenta y los responsabilizan por no cesarla, en un "modus operandi del sanchismo, que no tiene consecuencias cuando se habla de falta de imparcialidad en los jueces o de prevaricación, sino que será premiada después de sus palabras".

De Ourense a A Coruña. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, hizo referencia a la convención que celebra el PSOE nacional donde la descentralización en la toma de decisiones está sobre la mesa con un "programa socialista teledirigido desde Waterloo, con un sometimiento vergonzoso a un prófugo de la justicia". Gamarra, arguyó que "Sánchez premia y paga con competencias exclusivas del Estado como son las de inmigración a Cataluña, a un partido que no gobierna en su comunidad y al que tacharon de xenófobo. ¿Eso es progresismo?", después de la negociación para la aprobación de los decretos anticrisis por la no votación de los siete diputados de Junts. Y añadió que "Puigdemont manda y Sánchez obedece. La cogobernanza, le llaman. Las siglas del PSOE no responden a las siglas de antes, ahora responden a lo que diga Puigdemont, Otegi y ERC".

El PP nacional se erige como "dique de contención" a ley de amnistía desde la perspectiva "jurídica y política", con una ley que nace para que "Sánchez se mantenga en la Moncloa". Los letrados adscritos a la comisión de justicia elaboraron un informe señalando la inconstitucionalidad de dicha ley, que pasará su primer gran filtro en el Congreso en unos días, y la secretaria general cimentó su discurso con la "igualdad entre todos los españoles" como bandera y se preguntó cómo se explicará la ley a Europa con un Gobierno que "se aleja del constitucionalismo".

Montero y Tellado

En la convención socialista de A Coruña, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo alusión al aspecto físico del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, concretamente a su calvicie. Gamarra le apoyó diciendo que "nosotros empezamos un acto nacional dando las gracias, ellos lo hacen insultando y mintiendo. Él está siendo fruto de la ira del socialismo, ya saben ladran luego cabalgamos". Paula Prado, secretaria general del PP en Galicia, le trasladó también su apoyo alabando todo el trabajo hecho en el Parlamento gallego y ahora en el Congreso.

Respaldo a Alfonso Rueda

El PP nacional visibilizó el "bastión" de votos que supone Ourense con un porcentaje de voto en las últimas generales a favor de los populares que superó el 50% y en las últimas autonómicas de 2016 y 2020 con más de un 53%. Un "batallón", en palabras del presidente del PP de Ourense, Luis Menor, que "está preparado para darle la quinta mayoría al partido y la primera de Alfonso Rueda".

En ese objetivo de exportar el modelo del "sentidiño" y de las "buenas políticas" del PPdeG desde 2009 hasta la actualidad, Cuca Gamarra destacó que "Galicia va a ser el altavoz de las políticas al servicio de la gente, de la libertad, de la igualdad, del bienestar, independientemente de dónde vivan y cómo piensen". Y terminó diciendo que "el futuro de Galicia se decide el 18 de febrero, con un partido como el PP que hoy saben que es un partido de buen gobierno, de prosperidad y un ejemplo para el resto de la política nacional".

Sobre ello enfatizó Paula Prado, secretaria general del PPdeG, aludiendo al "modelo eficaz y de certezas" de la comunidad gallega, poniendo en práctica medidas pioneras a nivel estatal como fue la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y la propuesta de la gratuidad de la primera matrícula en la universidad que ahora abrazan.

Los comicios gallegos serán un test importante para el PP que llegó a la 26 Interparlamentaria con el lema "Cumplir la palabra". Precisamente, en una provincia donde tacharon de "letal" al líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome, y donde señalaron que no pactarían con él hasta en dos ocasiones (2019 y 2023) y, al final, lo acabaron haciendo.