Los letrados del Congreso vuelven a sembrar dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Si hace dos meses emitían un informe en el que sentenciaban que "no existe una contradicción evidente y palmaria" con la Constitución, ahora los letrados de la comisión de Justicia, donde se tramitará la medida de gracia, consideran que sí puede haberlos. Incluso, que la norma puede chocar con el derecho europeo al excluir las causas de terrorismo cuando no haya sentencia firme. En el primer informe también se admitió la existencia de "posibles motivos de inconstitucionalidad", pero que era necesario contar con mayor doctrina del Tribunal Constitucional.

En este sentido, el nuevo informe recuerda esa primera decisión que se adoptó, la revalida y vuelve a insistir que existen esas dudas constitucionales de la norma, pero que deberá ser el TC quien se pronuncie. No obstante, en este caso se añaden más puntualizaciones. Entre ellas, carga contra el apartado c del artículo cuatro, donde se recoge que serán excluidos de la amnistía los "actos tipificados como delitos de terrorismo (...) siempre y cuando haya recaído sentencia firme". Los letrados consideran que esta coletilla "puede ser contraria al Derecho europeo", ya que no se debería extinguir las responsabilidades en ningún caso en este tipo de delitos.

Además, la norma registrada por el PSOE solo menciona los delitos de terrorismo recogidos en la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017. Los letrados sostienen que también se debe castigar "la complicidad, la inducción y la tentativa" establecidos en los siguientes artículos de la Directiva. En este sentido, recalcan que deben ser "castigados con sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias". Por último, añaden que aunque se reconoce la posibilidad de "que las sanciones puedan reducirse, en ningún caso se prevé la extinción de la responsabilidad".

El choque con la Carta Magna

A la hora de trazar un posible argumento sobre la inconstitucionalidad de la norma, se detalla que la amnistía no está "contemplada entre las competencias de las Cortes Generales descritas en el artículo 66.2 ni atribuida a las mismas por ningún otro artículo de la Constitución". Y después, recalcan que durante el debate constituyente se rechazaron enmiendas que incluían esta medida de gracia en la Carta Magna. "La iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución", resumen.

Además, en el texto, al que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, también se critica que se ampare esta medida de gracia usando como base la amnistía de 1977: "La afirmación de que la amnistía previa a la Constitución formara parte del pacto constitucional originario genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la cual se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución".

Por otro lado, se critica la amplitud tanto de los actos que serán amnistiados como el amplio plazo en el que fueron ejecutados, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 12 de noviembre de 2023. Consideran que esta "indeterminación" podría afectar a la "aplicación igualitaria" de la ley. También señala que la "inclusión del delito de malversación" podría afectar a los intereses financieros de la Unión Europea y "comprometer la armonización y la efectividad de las normas reguladoras de los delitos de esta índole, perseguidas por el Derecho de la Unión Europea".

El texto previo

En noviembre, después de que los socialistas registraran la proposición de ley de amnistía en solitario, el cuerpo de letrados emitió un informe en el que sostenían que no existe una inconstitucionalidad "palmaria y evidente". Para ello, primero señalaron que la Constitución "no incluye ninguna referencia a la amnistía" y que el Tribunal Constitucional (TC) "tampoco se ha pronunciado de manera tajante" sobre esta figura y exponen que el Congreso ha admitido a trámite otras proposiciones de ley que modificaban la amnistía de 1977.

No obstante, sí admitieron que "hay otros posibles motivos de inconstitucionalidad", pero que para este análisis sería necesario contar con la doctrina aún no dictada por el TC. A este respecto, en el informe sostienen que esos incumplimientos se derivarían de "una interpretación" de la Carta Magna aplicada a la figura de la amnistía y no de "una lectura directa" de la misma. Además, recordaron que entre las funciones de la Mesa del Congreso no está la de realizar "un juicio previo de constitucionalidad", algo que solo le corresponde al Tribunal Constitucional.

Las enmiendas

El nuevo informe elaborado por los letrados de la comisión de Justicia se analizará en este órgano a la par que las enmiendas que se han registrado a la norma. El PSOE no logró cerrar un acuerdo completo con ERC y Junts este martes y las dos formaciones independentistas registraron iniciativas en solitario en las que reclaman retirar de las causas de exclusión de la amnistía el terrorismo para que esta pueda cubrir las causas de Tsunamic Democrátic y los CDR.