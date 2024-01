La crisis en Podem Catalunya se agrava con una batería de bajas de militantes en pleno proceso de primarias para renovar su dirección. 122 miembros han anunciado que rompen el carnet del partido morado después de que 13 exdirigentes fueran sancionados con cuatro años sin poder optar a cargos por haber firmado un manifiesto a favor de la alianza con Sumar sin que antes hubiera sido consensuado por la cúpula. Este castigo impuesto por la comisión de garantías estatal, cuya resolución fue avanzada por El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, es considerado "arbitrario y desmesurado" por los dimisionarios, que advierten de que Podem va camino de romper también con los Comuns en Catalunya.

Entre los dirigentes sancionados y que han comunicado su baja del partido están la actual diputada de En Comú Podem en el Parlament Yolanda López, y el exdiputado y actual concejal de Molins de Rei Lucas Ferro, además de otros ediles territoriales, cargos técnicos y afiliados de base que han firmado un manifiesto en el que denuncian que se intente imponer que haya militantes "de primera y de segunda".

4 años sin optar a cargos

Y es que los 13 exmiembros de la dirección que apoyaron la coalición con Yolanda Díaz en pleno toma y daca por la listas de las pasadas elecciones generales no solo fueron amonestados con nueve meses de suspensión de militancia, sino con cuatro años sin poder optar a cargos ni institucionales ni orgánicos. Eso no suponía que tuvieran que dejar sus responsabilidades actuales, pero sí que no pudieran concurrir a ningunas primarias y, por lo tanto, ni formar parte de la dirección del partido ni presentarse a las próximas europeas y catalanas, ni tampoco a las municipales e incluso generales de 2027.

"Supone una manera de hurtar el debate principal sobre la unidad, así como una manera de evitar que haya una candidatura que abogue por unificar el espacio del cambio", sostienen los díscolos, que acusan a la dirección de Podemos de imponer una sanción para impedir que una candidatura alternativa dispute el actual liderazgo del partido. Ante ese escenario y horas después de que se haya fijado para el 23 de marzo la asamblea fundacional de Sumar, han optado por dejar Podem, acción con la que han arrastrado a un centenar de miembros más de la formación morada en Catalunya que ponen en duda que el partido que dirige Conchi Abellán quiera continuar la alianza con los Comuns.

Y es que, además de cargar contra la ruptura con Sumar en el Congreso y contra la votación con la que dejaron caer el decreto del subsidio de desempleo, advierten de que el partido está en la "antesala" de la ruptura en Cataluña con los Comuns y la posibilidad de que Podem "termine pidiendo el voto para un partido que no pertenezca al espacio del cambio". No dicen cuál, pero durante las negociaciones para la candidatura de las generales, Catalunya en Comú agitó el fantasma de una alianza de los morados con ERC.

La relación con los Comuns

Las bajas impactan en pleno proceso de primarias de Podem, en las que la actual coordinadora, que es la candidata respaldada por la dirección estatal, busca revalidarse tras tres años y medio llevando la batuta. A ella se enfrenta la secretaria de organización del partido, María Pozuelo. Abellán lleva semanas advirtiendo de que la entente con los Comuns peligra mientras los de Ada Colau continúen "minorizando" a Podem y advierte de que las relaciones son, desde las generales, "inexistentes". Precisamente este lunes, el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha asegurado que las reuniones se retomarán cuando finalice el proceso de primarias en Podem. "Estamos siendo respetuosos con ellos", ha asegurado.

Podem Catalunya tenía hasta ahora, según la dirección, 1.200 inscritos que paguen cuota. La formación ha tenido cinco líderes en ocho años y medio, prueba de la convulsa vida interna de un proyecto agitado tanto por el 'procés' como por el vínculo con los Comuns y las dinámicas estatales. Gemma Ubasart, Albano Dante-Fachín, Xavier Domènech, Noe Bail y, en los últimos tres años y medio, Abellán, la coordinadora más longeva hasta ahora. Sus predecesores ya no militan en el partido y desde que se prohibió la doble afiliación se han dado de baja dirigentes como la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach.