Pedro Sánchez apuesta cada vez con más intensidad por reconocer el Estado palestino. Un objetivo que parece dispuesto a materializar aun sin consenso en Europa. Aprovechando su intervención en el Congreso esta mañana para hacer balance de la presidencia de turno de la UE, el presidente del Gobierno abogó porque “en algún momento de la legislatura deberemos abordar el reconocimiento del Estado palestino por parte de las Cortes Generales”. Un cambio sustancial respecto a su posición hasta el momento, centrada en forzar el reconocimiento de los dos estados de Israel y Palestina de forma consensuada por la UE.

Ya durante su viaje a Israel, Palestina y Egipto el pasado mes de noviembre, el jefe del Ejecutivo no descartó el reconocimiento unilateral si la UE no daba el paso. "Merecería la pena que muchos miembros de la UE lo hiciéramos juntos, pero si eso no ocurre, España por supuesto tomará sus propias decisiones", aseguró entonces. Ahora, y coincidiendo con el fin del semestre europeo, el jefe del Ejecutivo traslada al Congreso el debate para dar el paso.

Sánchez seguiría así los pasos de Suecia, que en 2014 adoptó el reconocimiento unilateral como muestra de apoyo a la solución de dos Estados para el conflicto palestino-Israelí. Hay 10 países de la UE y 139 en total que han hecho lo propio.

El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar incluye entre sus medidas que “España trabajará activamente para favorecer las vías diplomáticas que permitan avanzar hacia la paz en Oriente Medio y entre Israel y Palestina, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y garantizando el respecto al derecho internacional. Apostaremos por el reconocimiento del Estado palestino conformemente a la Resolución del Congreso de los Diputados de 18 de noviembre de 2014”. Una proposición no de ley apoyada por PSOE y PP que ahora se convertiría en una iniciativa de ley o incluso un proyecto ley impulsado desde el Consejo de Ministros.

Oposición dentro de la UE

El reconocimiento del estado palestino tiene dentro de la UE la oposición de varios países. Especialmente Alemania, que considera "razón de Estado" la existencia y seguridad del Estado de Israel y es el principal aliado del estado hebreo en Europa. Para el Gobierno, el reconocimiento de los dos estados prefigura una salida al conflicto entre Israel y Palestina.

Desde la tribuna del Congreso, Sánchez reclamó a Europa “hablar con claridad” para condenar los “repugnantes asesinatos terroristas de Hamás” y exigir “la liberación inmediata de rehenes”, pero “con la misma convicción exigir que se detenga la muerte de civiles en Gaza”.

Israel llamó a consultas en Jerusalén a su embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, después de que Sánchez mostrase sus dudas, hace tres semanas, “de que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional humanitario". Al mismo tiempo, Israel convocó por segunda vez a la embajadora española en el país, Ana Sálomon Pérez, para una nueva "reprimenda" por lo que tildó como declaraciones "indignantes" del presidente del Gobierno de España. Un nuevo choque diplomático tras la primera convocatoria de la embajadora española después de que Sánchez tildase de "insoportable" la muerte de civiles en Gaza durante su visita a Israel, Palestina y Egipto.