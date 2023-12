Las 23 jugadoras de la Selección femenina de futbol de España dijeron basta el pasado agosto. Las 23 campeonas del mundo, junto a otras deportistas, rechazaron acudir a la llamada de la seleccionadora, Montse Tomé. Habían tomado la decisión tras el caso Rubiales y los escasos cambios que se realizaron en la Federación. A mediados de septiembre no les quedó más remedio que regresar. La Ley del Deporte les obligaba, bajo pena de multa y suspensión federativa. Este martes, el bloque de la investidura -pese a ciertas reticencias del PSOE- ha aceptado a trámite una proposición de ley de ERC para eliminar el deber de acudir a las convocatorias de la Selección.

"¿Por qué ha de ser obligatorio ir a jugar con la Selección española si uno no quiere? (...) ¿Por qué se le tiene que obligar si está estresada y quiere cuidar de su salud mental? (...) ¿Por qué no puede objetar por motivos ideológicos?", ha preguntado a todo el hemiciclo la diputada de ERC Montserrat Bassa desde la tribuna del Congreso. "Da igual el motivo. Lo importante es que hay que tener derecho a decidir si hacerlo o no", ha subrayado. A renglón seguido, enlazándolo con la polémica de Rubiales, ha criticado que a las jugadoras de la Selección femenina se les obligara a volver a "un espacio que no es un entorno seguro". En este sentido, ha anunciado una comisión de investigación al respecto.

Bassa, además, ha arremetido contra la bancada de PP y Vox para acusarles de querer obligar a "los mejores jugadores para que España consiga ganar competeciones". "Lo que es el nacionalismo, vamos", ha sentenciado. Esta idea la han expresado otros diputados independentistas. "Negar bajo amenazas lo que la gente siente no es una buena receta", ha avisado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa. Y Pilar Calvo, de Junts, ha sostenido que "jugar en la selección por imperativo legal atenta contra la voluntad individual de los deportistas".

El rechazo socialista

La proposición de ley ha sido aceptada gracias al apoyo del PSOE. Sin embargo, los socialistas se han mostrado muy críticos con el texto de ERC, que modifica cuatro artículos de la Ley del Deporte para establecer que los deportistas integrados en una federación estatal tendrán el derecho a "acudir o renunciar a las convocatorias de las selecciones a su libre elección". Además, eliminan la no asistencia de la lista de faltas graves.

La diputada socialista Sonia Guerra ha criticado que se intente mezclar el caso Rubiales con la obligatoriedad de participar en la Selección. Según ha dicho, las jugadores "no se plantaron porque no quisieran ser convocadas", sino porque "entendieron que negarse a ser convocadas era su arma para luchar contra las injusticias". Así, ha apuntado que "se negoció, se dialogó y se pactó" con ellas.

"La mayoría de los deportistas trabajan sin descanso con el único objetivo de ser seleccionados, porque para ellos es un premio, un honor, un reconocimiento a sus trayectorias", ha apuntado a renglón seguido. Guerra ha dicho que la obligación de acudir a las convocatorias "salvaguarda" los intereses de los deportistas frente al de los clubs que prefieren que sus deportistas no participen en estas competiciones para que no se lesionen o se cansen. "No podemos dejar que la participación en las selecciones nacionales sea decidida por las mismas personas que tratan de sacar el máximo rédito económico de la carrera deportiva de nuestros deportistas", ha sentenciado.