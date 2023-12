El Partido Popular claudica ante sus socios y acepta todas sus exigencias para sacar adelante los Presupuestos para 2024. La portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha comparecido este mediodía para explicar que los populares han aceptado la práctica totalidad de sus enmiendas que incluyen los 20 millones de euros para aplicar la segregación lingüística en las aulas, la completa eliminación de las subvenciones a patronales y sindicatos o la rebaja del Impuesto sobre el Patrimonio para todos aquellos que tengan un patrimonio inferior a tres millones de euros. Este acuerdo permitirá a la presidenta del Govern, Marga Prohens, sacar las cuentas adelante y no tener que prorrogar las de Francina Armengol.

Ribas ha valorado "muy positivamente el cambio de actitud" del PP hacia todas y cada una de sus propuestas y ha asegurado que desde el grupo parlamentario esperan que siga así durante los cuatro años de legislatura: "Lo celebramos". "La gobernabilidad de Baleares no puede depender ni de tránsfugas ni de supuestos chantajistas, por lo que nuestro grupo en todo caso compensará el voto del diputado no adscrito, manteniendo así la voluntad de los ciudadanos en las urnas", ha añadido la portavoz.

El acuerdo alcanzado este fin de semana incluye nuevas deducciones de hasta 600 euros para los propietarios que pongan sus viviendas vacías al mercado de alquiler y para el cuidado de personas mayores, cinco millones para luchar contra la eutanasia, el aumento de la dotación de los estands de Baleares en las ferias turísticas y una auditoría de los organismos y empresas publicas "para eliminar los que no reporten beneficios y supongan un gasto superfluo".

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha asegurado que "frente a la dureza de las negociaciones, hemos acabado aceptando estas enmiendas" con el único objetivo de sacar adelante los Presupuestos y ha justificado la decisión de aceptar todas las exigencias de sus socios a pesar de que la semana pasada las rechazaban de plano: "Hemos actuado con responsabilidad". En cuanto a la eliminación del Impuesto de Patrimonio a todos aquellos patrimonios inferiores a los 3 millones de euros, ha afirmado que han transigido porque "se trata de un gravamen injusto, que solamente existe en España y que no representa ni un 1% de los ingresos del Govern".

En su defensa del acuerdo, Sagreras ha reivindicado que "entra dentro de toda lógica" y se ha acordado de la oposición: "Frente a la superioridad moral de la izquierda, Vox tiene mas votos que Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos juntos. Incluso hay más gente en Mallorca que quiere a Vox que no a Més".

Sobre la retirada de subvenciones a sindicatos y patronales ―el Govern podría estudiar la manera de que sigan llegando fondos públicos a todas las organizaciones―, Ribas ha incidido en que siempre han estado en contra de que reciban ayudas "por el simple hecho de existir" y reitera que se trata del cumplimiento de una de sus promesas electorales. En cambio, Sagreras ha manifestado que "defendemos el papel agentes sociales" y ha defendido esta decisión: "Solo se toca una subvención directa, tienen otras vias de financiación y el Govern está en contacto permanente".