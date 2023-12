Vox mantiene su órdago al Govern balear respecto a los 20 millones de euros para la libre elección de lengua y hoy ha dado un paso más tumbando parte de la ley de los presupuestos autonómicos. La formación ultraderechista ha logrado, a través de su abstención, eliminar más de 20 artículos del texto presentado por parte del Partido Popular durante la comisión celebrada esta tarde. Esta situación, que nunca antes se había producido en la Cámara Autonómica, provoca que dichos preceptos se caigan del articulado y deja en el aire la coherencia de las cuentas presentadas por el Ejecutivo.

También a través de su abstención Vox ha dejado caer una gran cantidad de enmiendas presentadas por el PP, que deberán ser votadas en el mismo Debate de los Presupuestos la próxima semana. En este sentido, Vox ha tumbado siete artículos (2, 3, 6, 9, 10, 11 y 33) cuatro disposiciones adicionales (cuarta, quinta, sexta y octava) una disposición transitoria (segunda), otra derogatoria, cinco disposiciones finales (1, 3, 4, 11 y 12) y el anexo 21.

Una realidad que contrasta con la versión ofrecida esta mañana por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el vicepresidente del Ejecutivo, Antoni, Costa, quién ha dado por hecho el acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos. "La libre elección de lengua forma parte de los 110 puntos del acuerdo con Vox y, evidentemente, este es un Govern que cumple su palabra. No tengo duda de que habrá presupuestos la semana que viene", ha manifestado Costa esta mañana en el Parlament, para después reiterar que pactarán con Vox "la libre elección de lengua" y "el importe correspondiente a la libre elección de lengua".

"20 millones de euros o noy hay presupuestos"

Vox tiene muy claro que si el Partido Popular no le brinda los 20 millones de euros para aplicar la libre elección de lengua tumbarán las cuentas. "No apoyaremos los Presupuestos de esta comunidad autónoma si no se dota con 20 millones de euros al plan", defendió ayer Sergio Rodríguez. Así, Rodríguez añadió que, a pesar de las reticencias del PP, confía en que se acabará aprobando su propuesta tal y como la presentaron: "Intento siempre ser muy claro: es una condición sine qua non". Vox deja claro que no hay margen de negociación: deben ser "como mínimo" 20 millones de euros.