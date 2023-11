Los Comuns definen como "un nuevo inicio" a nivel estatal la reedición del Gobierno de coalición con el PSOE, un gabinete en el que su hombre fuerte es Ernest Urtasun como ministro de Cultura. Ante la dirección de los Comuns, el ya exeurodiputado ha proyectado su cartera como "clave para seguir avanzando en derechos y libertades" y para garantizar la "plurinacionalidad y los derechos lingüísticos" en un contexto de crecimiento de la extrema derecha. "La cultura es la principal herramienta que tenemos para seguir combatiendo la desigualdad y los fenómenos de odio", ha defendido con menciones a la necesidad de preservar la libertad de expresión y una ley que garantice el acceso igualitario a la cultura.

Urtasun ha reivindicado el "orgullo" y el "alivio" que deben sentir los ciudadanos cuando ven la foto del nuevo Consejo de Ministros. "Vale su peso en oro", ha subrayado el ministro, que ha definido a España como el "puntal de progreso" en una Unión Europea donde los gobiernos con presencia de la extrema derecha van 'in crescendo'. En la misma línea se ha pronunciado la líder de los Comuns y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha apelado a "no tener miedo" para hacer frente a la "impugnación del sistema democrático" que se está produciendo por parte de PP y Vox dando cobertura a "consignas franquistas" y "amenazas".

Se trata, ha dicho Colau, de "no solo resistir envites, sino de generar nuevos horizontes de esperanza" con leyes como la de derechos culturales, intervenir de forma "inmediata" para bajar los precios de los alquileres -ha dicho que la ley de vivienda se queda "corta"- , incorporar en la salud pública la atención bucodental, reducir la jornada laboral y subir el salario mínimo y, también, la aprobación de una ley de amnistía que ponga fin a la "polarización".

Los Comuns han sacado pecho especialmente de la "vía Asens" que, a su juicio, se ha acabado abriendo paso con la desjudicialización que empezó con los indultos y que sigue ahora con la exoneración de las causas del 'procés'. En este sentido, han insistido, Cataluña ha sido determinante para la configuración de un Gobierno que arranca con este programa pese a la reacción furibunda de la extrema derecha.

No se ha olvidado Colau de lanzar un mensaje sobre Barcelona, donde considera que hay que seguir el mismo esquema de pactos que a escala estatal. "Lamentablemente, Collboni no está a la izquierda de Pedro Sánchez, que tiene claro que hay que liderar gobiernos progresistas", ha espetado la exalcaldesa, que ha emplazado al actual alcalde a moverse ya para forjar una alianza de izquierdas al frente del consistorio. Si no lo logra, ha advertido, será su "fracaso".