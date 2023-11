El PP ha culminado este martes la reforma del reglamento del Senado haciendo uso de su mayoría absoluta. Tres meses después de que se constituyera el Senado, los populares han enmendado las normas de esta institución para tratar de retrasar la tramitación de la ley de amnistía, registrada en el Congreso este lunes por el PSOE en solitario. No solo eso, los conservadores han modificado el reglamento de la Cámara Alta para obligar a Pedro Sánchez y al resto de ministros a comparecer después de que cuatro miembros del Gobierno rechazaran asistir la pasada semana tras las peticiones del PP.

Los senadores populares, con el único apoyo de los tres parlamentarios de Vox, han aprobado este miércoles la reforma del reglamento del Senado, adelantada por El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica. En contra, todos los demás partidos. Tanto por el fondo, como por las formas. En menos de una semana, el PP ha calificado la iniciativa en la Mesa de la Cámara Alta -donde tienen mayoría-, ha debatido su admisión a trámite, la ha impulsado en comisión y, finalmente, la ha aprobado en pleno. El objetivo de esta urgencia era frenar la hipotética urgencia con la que el PSOE y sus socios tramitarán la ley de amnistía.

La importancia de los tiempos

En concreto, la modificación introducida por el PP otorga a la Mesa del Senado la capacidad de decidir si una proposición de ley proveniente del Congreso se tramita por la vía de urgencia, lo que supone tener 20 días naturales para todas las cuestiones, o no, pudiendo estar la norma hasta un máximo de dos meses en el Senado. A excepción de Vox, todas las formaciones han criticado duramente la iniciativa de los conservadores. El PSOE ya ha avisado de que recurrirá la reforma al Tribunal Constitucional, ya que consideran que contraviene el artículo 110 de la Carta Magna.

El cambio del reglamento, entrará en vigor este miércoles, por lo que afectará ya a la "Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña" que el PSOE ha pactado con ERC y Junts a cambio de sus votos en la investidura de Sánchez que se celebrará este miércoles y jueves. Por tanto, una vez se tramite en el Congreso, donde aún no se sabe si irá por la vía de urgencia, el PP tendrá en su mano alargar hasta dos meses los plazos en el Senado antes de vetar la proposición o enmendarla para dejarla sin efecto. Su mayoría absoluta le permite hacer cualquier cosa. Luego, tendrá que ser la Cámara Baja quien vuelva a levantar ese veto o esas modificaciones.

Los conservadores no han encontrado otro camino para dilatar la tramitación. Pese a que algunos dirigentes del PP siembran dudas sobre la posibilidad de bloquear la norma, fuentes del partido aseguran que según el reglamento del Senado no pueden hacer nada y que deberán dar continuidad a la tramitación la ley. De no hacerlo pasado el tiempo reglamentario, la ley se publicaría directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Otros cambios

Aunque no estaba en el texto original, los populares han introducido otra modificación del Senado. Y es que, desde que presentaron esta iniciativa y hasta este lunes, cuando se debatió en comisión, cuatro ministros rechazaron comparecer en el pleno del Senado alegando que el reglamento no les obligaba. Los letrados de la Cámara, en ocasiones anteriores, consideraron que sí debían acudir a dar explicaciones al pleno cuando fueran requeridos, pero que, no obstante, era necesaria una aclaración en las normas internas de la institución.

Haciendo caso a este diagnóstico, el PP introdujo este lunes una enmienda que obliga al presidente del Gobierno y a los ministros a comparecer en el pleno. La petición la podrán hacer una quinta parte de los senadores o dos grupos parlamentarios, pero será la Mesa -ese órgano controlado actualmente por los populares- quien de el visto bueno a la propuesta, una vez escuchada la junta de portavoces. Así, los conservadores se arman con una nueva herramienta para cercar al Ejecutivo de coalición durante la legislatura y usar el Senado como una Cámara desde la que liderar la oposición.