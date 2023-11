El PP critica la actuación del Gobierno y el Ministerio del Interior en la noche de este lunes a las puertas de la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, después de cargar contra los manifestantes que protestaban contra la amnistía que Pedro Sánchez está negociando con los independentistas. Génova había guardado silencio, insistiendo en que no son el partido convocante y destacando, algunos de sus dirigentes, que no estaban presentes allí. Pero el desenlace de la actuación policial ha provocado fuertes críticas en el equipo de Alberto Núñez Feijóo: “El Gobierno del PSOE obligó a nuestros agentes a tratar a las personas que estaban en la calle como si fueran CDR. No lo eran. Y lo hicieron de manera injusta, suponemos que aplicando la vigente ley mordaza”, explican fuentes de la formación.

Los conservadores aseguran que “apoyan a los agentes”, pero dan por hecho que seguían la orden “de los mandos del Ministerio del Interior socialista”. En la concentración sí estuvo el líder de Vox, Santiago Abascal. El principal reproche del PP es lo que llaman “la doble vara de medir”. En el partido aseguran que “es posible que algunas de las personas que se concentraron ayer ante la sede del PSOE lo hicieran también ante la sede del PP en marzo de 2004 [en referencia a los atentados del 11-M]” y que entonces “fue el PSOE quien mandó a la gente a protestar” a Génova “diciendo España no merece un Gobierno que le mienta". E insisten en que a pesar de dar apoyo a los manifestantes “y las mentiras de este Gobierno”, el PP “no ha convocado concentración alguna en Ferraz”. Los conservadores llevan varias semanas convocando mítines de partido multitudinarios en ciudades de toda España y para el próximo domingo Feijóo anunció ayer una convocatoria masiva “en todas las plazas de las capitales de provincia” al mediodía. Fuentes del partido reiteran: “Vamos a liderar la contestación social e institucional a la rendición de nuestro país con la misma estrategia que ha sacado a la calle a decenas de miles de personas en convocatorias organizadas por el PP”. Como publica EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, en Génova improvisaron durante el comité de dirección este nuevo llamamiento para capitalizar el descontento social más allá de las fronteras del partido ante la constatación, explican muchos dirigentes, de que la indignación por los acuerdos con los independentistas ha alcanzado niveles muy altos. “Se multiplican los mensajes y nos piden que hagamos algo, que nos movamos”, dicen distintos cuadros a este diario. El PP ha tenido una postura ambivalente estos días con las protestas sociales. Reivindica la defensa de las instituciones, pero apoya las protestas en la calle y no termina de separarse de la estrategia de Vox. La ultraderecha, además de fomentar y participar en las manifestaciones frente a las sedes del PSOE, está subiendo mucho los decibelios del discurso político. El PSOE reprocha que no haya "condenas" Desde Ferraz reprochan a los populares que en su comunicado no ven condenas "ni a los ataques a las sedes, ni a los vivas a Franco, ni a los gritos contra la Constitución, el jefe del Estado y el presidente". Asimismo, añaden también la supuesta falta de apoyo "a las fuerzas de seguridad que ayer casi ven superada su línea y en riesgo su integridad física". En su respuesta aluden al 11-M y la gestión inicial del atentado por parte del Gobierno de Aznar para concluir que "el PP jamás superó que los ciudadanos los enviaran a la oposición por mentir tras el peor atentado de la historia de España". De ahí que quieran trazar una línea de puntos entre Aznar y Feijóo: "Es el mismo PP que sigue diciendo que hay armas de destrucción masiva en Irak".