"Ahora que estamos muy cerca, que nadie tenga más prisa de la cuenta". "Habrá pacto en las próximas horas, como mucho mañana". Son frases de dos dirigentes de los Comuns, Joan Mena y Jaume Asens, que dan cuenta de cómo las negociaciones entre el PSOE y Junts mantienen en vilo al resto de los actores clave para que prospere la investidura de Pedro Sánchez. Aunque el optimismo impera en la formación, son conscientes de que cualquier traspié pueda dar al traste con el acuerdo, motivo por el que señalan como un riesgo tanto cualquier movimiento precipitado de los socialistas como lo que Asens ha definido, en declaraciones en RNE, como la "competencia enfermiza" que hay entre Junts y ERC.

"Tenemos que lograr encauzar esa relación para que la competencia que tienen entre ellos no haga descarrilar la legislatura", ha advertido el negociador de Sumar. Sin embargo, los Comuns andan con pies de plomo a la hora de pronunciarse sobre los flecos que están ultimando socialistas y posconvergentes sobre el perímetro de la amnistía a tenor de casos como Volhov, que desde el partido de Carles Puigdemont denuncian que forman parte de "'lawfare'". "Esto no va de nombres concretos", ha insistido Mena, que sí que ha dejado caer que su partido siempre ha sido claro a la hora de señalar que la causa de Laura Borràs, condenada por prevaricación y falsedad documental "no tiene que ver con el 'procés' y que, por tanto, debe quedar fuera de la ley de amnistía.

Las causas de "'lawfare'"

Ha esquivado, no obstante, hacer referencia a otros nombres que están ahora formando parte de las conversaciones, como el del jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, o el del abogado del expresident, Gonzalo Boye. El portavoz de Catalunya en Comú se ha limitado a responder que lo que se pretende es la desjudicialización de todos los procesos que estén vinculados al 1-O y al 9-N.

"Respetamos los ritmos de cada organización, no tenemos ninguna fecha en rojo en el calendario, aunque tampoco queremos que se alargue de forma innecesaria", ha subrayado Mena sobre si la investidura podría ser esta semana o ya la que viene. Ha añadido que lo que está en juego no es "qué partido gana más", sino si "ganan todos los ciudadanos" con un Gobierno que barre el paso a la derecha y la ultraderecha.

La "ultraderecha 'trumpista'"

De hecho, ante las protestas que están convocando desde el PP y Vox, con las sedes de los socialistas como uno de los puntos de concentraciones, Mena ha advertido de que la "ultraderecha 'trumpista' está tomando las calles para revertir aquello que han perdido en las urnas". Aun así, ha añadido que no les preocupa tanto lo que se hace desde la calle, que consideran amparado por el derecho a la protesta, sino que venga "del mundo de la justicia", en referencia al pleno que se celebra este lunes del Consejo General del Poder Judicial para pronunciarse en contra de una amnistía de la que aún se desconoce el texto final.