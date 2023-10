Si hay un líder socialista que ha dado apoyo incondicional a Pedro Sánchez y su defensa de la amnistía para apretar el acelerador para la investidura, ese es Salvador Illa. Este domingo, el 'primer secretari' del PSC, principal barón con el que cuenta el presidente del Gobierno en funciones, pidió a sus cuadros un respaldo "sin fisuras" ni "reservas" a la estrategia del PSOE no solo para revalidar la coalición con Sumar, sino también para amarrar un pacto con los independentistas que incluya la exoneración de las causas judiciales del 'procés'. Este lunes se ha puesto en marcha la consulta a la militancia y los socialistas catalanes han llamado a una "amplia participación" para que, más allá de las palabras, Sánchez tenga un sostén palpable de sus socios en Catalunya.

La pregunta que plantea el PSC a sus 13.000 militantes es la misma que la que se aprobó este sábado en Ferraz y que no hace mención explícita al acuerdo con ERC y Junts o a la aprobación de una amnistía, pero los socialistas entienden que va implícito: ¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? La viceprimera secretaria de Organización y Acción Electoral del PSC, Lluïsa Moret, ha especificado que las bases podrán votar desde este lunes hasta el viernes de forma telemática y el sábado de forma presencial en distintas sedes que se habilitarán en todo el territorio.

La también presidenta de la Diputación y alcaldesa de Sant Boi ha ensalzado la defensa "sincera con valentía y claridad" que ha hecho Sánchez de la medida para acabar con la judicialización del 'procés', que aseguran que debe entenderse como una "apuesta por la convivencia" por muchas dudas que pueda despertar en una parte de su militancia. "Creemos y defendemos los mismos valores que en 2017 a favor del reencuentro y la cordialidad", ha insistido, además de apostillar que la amnistía puede ser un instrumento "muy útil" para apaciguar el conflicto.

Sin embargo, Moret ha esquivado meterse en camisa de once varas a cuenta de carpetas que ERC asegura que no avanzan, como el traspaso de Rodalies o cuestiones relacionadas con la financiación de Catalunya. En lo que sí que ha sido clara es que solo aceptarán "instrumentos que generen espacios de unión y no de ruptura", en referencia a la celebración del referéndum de autodeterminación que siguen exigiendo los independentistas y que los socialistas conciben como un muro infranqueable.

"Buena noticia" que Valtònyc vuelva

Preguntada por el retorno del rapero Valtònyc este fin de semana, ya en Mallorca, tras casi seis años en Bruselas para esquivar tres años y medio de cárcel por las letras de sus canciones, la dirigente socialista ha valorado que "es una buena noticia que pueda volver a casa". Eso sí, ha evitado valorar si hay que avanzar en la despenalización del delito de injurias a la Corona por el que fue condenado el cantante. "No lo hemos abordado", ha dicho el día antes del acto en el que la princesa Leonor jurará la Constitución.