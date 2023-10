El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, arremetió contra la falta de solidaridad del Partido Popular (PP) con la crisis migratoria en Canarias, en unas declaraciones realizadas en el transcurso del Comité Federal de los socialistas que ha tenido lugar este sábado en Madrid.

Sánchez indicó que hay gobiernos y ayuntamientos de la derecha incapaces de ejercer la solidaridad incluso con otros territorios donde gobiernan ellos mismos. "El PSOE fue la primera fuerza política en Canarias, ¿verdad, Ángel Víctor (Torres, secretario general de los socialistas canarios)?, pero este gobierno ni va a negociar la vida humana ni va a abandonar a las Islas Canarias como sí están haciendo los gobiernos del PP con Vox en otras comunidades y ayuntamientos donde gobiernan".

Torres vs Ayuso

Por su parte, Ángel Víctor Torres, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al señalar que "comparar a los inmigrantes con fardos no es una respuesta humanitaria".

"Con la inmigración se está o no se está en la respuesta humanitaria porque lo otro es hipocresía. Decir que se es humanitario y luego decir que a los inmigrantes hay que ponerle pulseras como si fueran animales o compararlos con fardos no es una respuesta humanitaria", ha expresado a su entrada en el Comité Federal del PSOE para aprobar una consulta a la militancia para avalar los posibles acuerdos para investir y conformar un gobierno.

El pasado lunes Díaz Ayuso criticó la falta de información del Gobierno central sobre la llegada de inmigrantes a la Península procedentes de las Islas Canarias. En ese momento, Ayuso defendió que a los inmigrantes "no se les puede tratar como fardos que se envían y se van dejando por la Península".

Ante esta situación, Ángel Víctor Torres ha señalado hoy, después de producirse el traslado de inmigrantes a la Península, que la inmigración "saca lo peor y lo mejor de las personas" y ha agradecido al PSOE de Madrid, a su secretario, Juan Lobato, y a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, por la respuesta que han dado ante la situación de "emergencia" que vive Canarias.

Ha recordado que la llegada "masiva" de inmigrantes en 2020, cuando era presidente de Canarias y había pandemia de Covid-19- "No podían salir, no teníamos recursos porque fueron desmantelados por el Partido Popular, buscamos soluciones con colegios, espacios deportivos, tocando a los ayuntamientos, con la solidaridad. Envié cartas a los presidentes autonómicos, también a Isabel Díaz Ayuso, y estuve esperando años por una respuesta que, lógicamente, fue la que esperábamos, que no había una respuesta solidaria", ha afirmado.

"Resulta que ahora que ellos gobiernan en Canarias [en referencia al gobierno autonómico de Coalición Canarias apoyado mayoritariamente por el PP] lo que vemos es también esa insolidaridad", ha añadido.