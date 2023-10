El Gobierno sigue combinando su defensa del "derecho de Israel a defenderse" con la necesidad de "diferenciar entre objetivos terroristas y sociedad civil". Así lo ha vuelto a expresas el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para quien además "Gaza tiene que tener garantizados los suministros básicos de agua y electricidad". "La cooperación con la sociedad civil palestina debe continuar", ha concluido en rueda de prensa desde la Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros.

Las exigencias del Ejecutivo español se producen después de que la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, asegurase en una entrevista con El Periódico de España, de Prensa Ibérica, que suministrar agua y luz a Gaza supone apoyar a Hamás". Según la embajadora, "Hamás es el responsable de la población en la Franja de Gaza" y "el suministro que reciben de Israel de agua y electricidad supone solamente una parte del total que tienen". Es por ello que argumenta que "no se entendería dejar que las cosas continúen igual y apoyar a una entidad que ha masacrado a nuestra población hace una semana. No sería lógico. Suministrar todo eso a la Franja de Gaza supondría que estamos apoyando a Hamás y eso no tiene ninguna lógica".

La posición del Gobierno español es contrapuesta, apostando por la continuidad de la cooperación, incluso bilateral. "También la ayuda europea debe mantenerse. La Autoridad Nacional Palestina es un socio conocido y buen socio con el que se trabaja desde hace tiempo y ni un solo céntimo termina en manos de Hamás", ha zanjado

Las diferencias entre el Gobierno español y hebreo sobre este punto se visibilizan en un contexto de tensiones diplomáticas por las acusaciones de la embajadora israeló contra lo que considera declaraciones "inmorales" de "algunos miembros del Gobierno español". El Ejecutivo respondió que no acepta "insinuaciones infundadas" sobre sus ministos.

El propio Albares ha querido dar por zanjado el asunto tras el intercambio de comunicados, si bien ha reconocido que antes de emitir su respuesta trasladó mediante una llamada telefónica a la embajadora que España consideraba su comunicado "un gesto inamistoso". Tras ello hubo un compromiso a "seguir trabajando juntos para que la amistad" entre ambos países "se mantenga".