La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha execrado este viernes los pitidos y abucheos que, un año más, dirigió una parte del público al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el desfile que celebra el 12 de octubre en Madrid. Robles ha acusado "a las personas que van a silbar" de "una falta de respeto institucional; el desfile del día de la fiesta nacional tiene una finalidad muy clara: poner en valor a España como pais, a todos los españoles, el orgullo de ser españoles", ha opinado.

A la salida de una vista que ha realizado al Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas -que coordina los despliegues militares españoles en el exterior- la titular de Defensa ha lamentado el escrache que ella misma presenció, como los reyes y el resto de autoridades presentes en la ceremonia de Estado, si bien este año los abucheadores estaban colocados a considerable distancia de las autoridades por el cambio de ubicación del acto en el centro de Madrid.

"Es un desfile que preside su majestad el Rey, es un desfile en el que participan las Fuerzas Armadas. Ninguno de los demás, ni la presidencia del Gobierno, ni los minstros del Gobierno ni otras autoridades tenemos protagonismo. Quien tiene que tener protagonismo en ese desfile es el jefe del Estado, los ciudadanos españoles y las Fuerzas Armadas", se ha quejado Robles.

Para la ministra, "quien va a silbar allí" incurre en "una falta de educación que describe a quien silba. Es una falta de respeto a quien está presidiendo el acto, el Rey, y a las Fuerzas Armadas, y a todos los españoles. No tiene ningún sentido silbar a quien no tiene ningún protagonismo".

Connivencia política

Una parte de los alborotadores presentes entre el público que esperaba la parada militar en las aceras del Paseo del Prado de Madrid coreó el eslogan "que te vote Txapote" cuando vieron a Pedro Sánchez saludar al Rey. La escena, nuevamente lamentada por la asociación vasca de víctimas del terrorismo COVITE, ha indignado también a la ministra. "Si alguien quiere hacer una crítica política, hay otros lugares para hacerla, y no aprovechar un desfile que es de todos los españoles", ha señañado, para insistir en que quienes silban son personas "sin ninguna educación, que se descalifican a sí mismas y que por suerte no representan a España".

Margarita Robles se ha mostrado convencida de que "la ciudadanía española rechaza ese tipo de insultos". La ministra no ha lanzado solo su imprecación en difuso, hacia la muchedumbre ultra. También ha querido señalar a la derecha política acusándola de connivencia con el escrache. Sus líderes, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, estaban como ella en la tribuna de autoridades, hasta la que llegaba el eco de los abucheos.

La titular de Defensa ha expresado su contrariedad "cuando alguien, por silencio o por tolerancia, no critica contundentemente estos insultos", y ha enfatizado: "Me producen un profundo dolor aquellas fuerzas políticas que no son capaces de criticarlo".

"Aquellas fuerzas políticas que tienen cierta tolerancia con quienes vierten esas expresiones están haciendo un flaco favor a España -ha denunciado Robles-. Que no se envuelvan en la bandera española".