El Congreso de los Diputados ha votado este miércoles en contra de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno. El líder del PP ha recibido 172 'síes', pero 178 'noes'. Feijóo necesitaba superar este trámite con mayoría absoluta (más de 176 apoyos). La anécdota de la votación, a viva voz, la ha protagonizado Herminio Rufino Sancho Íñiguez, del PSOE, que se ha equivocado en un primer momento y ha dado un 'sí' a Feijóo. El diputado por Teruel ha rectificado y se ha contabiliado el 'no'.

El resultado era el que se esperaba. El dirigente conservador, que ganó las elecciones generales de julio, no ha logrado armar una alianza que le permita alcanzar la Moncloa. Tiene otra oportunidad: el viernes, pasadas 48 horas de esta votación, como marca el reglamento, los 350 diputados volverán a mostrar su parecer. En esa ocasión puede convertirse en jefe del Ejecutivo si consigue mayoría simple, es decir, más 'síes' que 'noes'. Tal como está el tablero político, tampoco lo conseguirá.

La compañía de Vox

Feijóo ha sumado a sus 137 diputados los 33 de Vox, el de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y la de Coalición Canaria (CC). La inclusión del partido de ultraderecha en la ecuación ha impedido cualquier acuerdo con el PNV y eso que el líder de Vox, Santiago Abascal, llegó a renunciar a pedir ministerios si eso facilitaba el pacto con los nacionalistas vascos.

Feijóo ha cerrado el debate de investidura a las 12.45 horas. "Ha valido la pena porque nos hemos retratado todos, con nuestras palabras y nuestros silencios", ha dicho en referencia a que Pedro Sánchez no quiso darle la réplica este martes en la primera jornada para no tener que aclarar su posición ante una posible amnistía. ERC y Junts piden al dirigente del PSOE que se la conceda a todos los que tienen cuentas pendientes con la justicia por el 'procés' si quiere sus votos para poder seguir en la Moncloa.

"Existe una alternativa en España al modelo de chantajes y concesiones ante aquellos que no creen en nuestro país", ha continuado el líder del PP. Y estas han sido sus últimas frases antes de bajarse de la tribuna: "De esta sesión puedo salir como presidente o no, lo veremos... [risas de algunos diputados]. Pero les digo seguro cómo sí que voy a salir: con mis principios y los de 11 millones de votantes [en referencia a los partidos que le apoyan]; con mi integridad política y personal intacta. Igualdad, libertad y dignidad". Los diputados del PP le han dado un largo aplauso.

El tertuliano Iglesias

En el segundo día de debate, esta mañana, han intervenido los portavoces de EH Bildu, PNV y del Grupo Mixto (BNG, UPN y CC) y ha cerrado el PP con Cuca Gamarra. Además, por los pasillos y dependencias del Congreso otra persona ha centrado también los focos: Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno. Ha estado acreditado como un tertuliano más de los muchos que estos días han accedido a la Cámara baja para ver el debate y participar en los programas que se han emitido desde la sede de la institución.

Diferencias entre independentismos

A Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Feijóo le ha dicho que forma parte del "único partido al que habría que hacerle un cordón sanitario", por su vinculación con el partido con la banda terrorista ETA. "Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero", le ha lanzado. "No existe Gobierno de progreso posible en este Estado sin la concurrencia de las izquierdas soberanistas vasca y catalana", había subrayado antes Aizpurua. Feijóo se revolvió contra esa frase. El político gallego le pidió que no mezcle al independentismo catalán con el de EH Bildu. Según el líder del PP, no tienen nada que ver Junts, ERC o el Bloque Nacionalista Galego con el partido de Aizpurua por sus lazos con ETA.

Por parte del PNV, Aitor Esteban, ha insistido en la claridad de su partido con el 'no' al PP. El parlamentario nacionalista ha hecho referencia a la disyuntiva que ha planteado el partido conservador: "Feijóo o amnistía. Si ese es el planteamiento, amnistía", ha concluido Esteban.

Los diputados de CC y UPN, Cristina Valido y Alberto Catalán, respectivamente, han ratificado su apoyo a la investidura de Feijóo, que ha agradecido su votos a favor y se ha comprometido con sus reivindicaciones canarias y navarras.