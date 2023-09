Sumar asume la defensa de la amnistía frente a Alberto Núñez Feijóo y ante la incomparecencia sobre este punto del PSOE, que ha evitado mencionar esta medida en su turno de réplica. El candidato del PP había empleado parte de su discurso de investidura para arrojar esta norma a Pedro Sánchez como pago para ser presidente "a cualquier precio". Los de Yolanda Díaz, a diferencia de los socialistas, sí han recogido el guante y no han dudado en hacer bandera de la amnistía, y defenderla desde la tribuna del Congreso como "un paso más" hacia "una solución dialogada del conflicto político".

Así se ha expresado la portavoz de Sumar, Marta Lois, que ha intervenido en lugar de Díaz, después de que Sánchez delegase también su intervención en el diputado socialista Óscar Puente, que rehuyó entrar a detallar las posibles negociaciones del PSOE con ERC y Junts. El socialista no pronunció en ningún momento la palabra "amnistía" a lo largo de su discurso, dejando sin respuesta las múltiples referencias que Núñez Feijóo había dejado en el aire poco antes. Pero Lois no ha rehuido el debate, y ha pasado a abordar de manera directa la polémica amnistía, sin reparos ni paños calientes a la hora de referirse a la ley. "Quiero dirigirme a aquellas personas que tinenen dudas y que no saben qué pensar sobre una posible ley de amnistía".

En este punto, ha rechazado que esta norma beneficie a las "élites políticas", como había defendido Feijóo poco antes, y ha asegurado que va encaminada a "cientos de personas anónimas que se vieron envueltas en un conflicto político". "Es un paso más después de los indultos para avanzar en una solución dialogada del conflicto político en Cataluña". "La amnistía es una oportunidad para pasar página".

La portavoz ha hecho un llamamiento a emplear la amnistía como una forma de "reforzar la convivencia democrática", y ha acusado al PP de tratar de capitalizar la situación catalana con fines electoralistas, asegurando que la amnistía es "una desgracia para quienes quieren seguir viviendo del conflicto y sacar rédito de él".

"No ganaron las elecciones"

Otro de los ejes del discurso de Sumar ha consistido en recordar la falta de mayorías del PP y en recordar los resultados del 23 de julio, asegurando que "una mayoría no quiere que usted gane esta investidura", poco antes de asegurar que más de un millón de votos habían votado por opciones distintas a la del PP Vox. "No mienta, señor Feijóo. No quiera engañarnos con su juego", ha continuado Lois, que ha espetado al líder del PP que "ustedes no ganaron las elecciones".

"No vale jugar a la desestabilización, no vale tensionar la sociedad, no vale hacer llamadas indecentes al transfuguismo", ha continuado la portavoz de Sumar, que ha considerado que Feijóo "debería empezar a reconocer democraticamente los datos del 23 de julio". "Hay una única mayoría parlamentaria, una única coalición progresista, y ustedes cuanto antes deberían pasar a la oposición y no hacernos perder el tiempo".

En su réplica, Feijóo ha empleado este último argumento para atacar a Sumar, afeándole sus resultados y cuestionando su legitimidad para hacer estos planteamientos. "Tienen cinco millones de votos menos que el PP y 106 diputados menos, ¿y nos llaman perdedores y fracasados?", preguntó el candidato del PP.

"Tienen 35 diputados, menos de los 42 que tenía Unidas Podemos, que ya era un mal resultado porque llegaron a tener 75, ¿y viene aqui de hablar de apoyo y de resultado electoral?", ha continuado. "Les felicito por su gran triunfo; con esta proyección, en las proximas elecciones generales ustedes se irán al espacio", bromeó, en referencia a las polémicas declaraciones de Díaz.

Reproches a Sumar

El candidato popular ha aprovechado su intervención para desquitarse en reproches hacia Sumar y Yolanda Díaz, a quien ha afeado que rechazara reunirse con él en la ronda de contactos tras recibir el encargo del rey, mientras se reunía con Carles Puigdemont en Bruselas. "¿Pero esto sí es normal y vienen a dar lecciones sobre democracia?", afeó, antes de cuestionar que Lois se refiriese a su política en Galicia, recordándoles que en el Parlamento gallego "ustedes son extraparlamentarios".

Otro de los argumentos fuertes del popular ha sido ahondar en la herida abierta en la coalición de izquierdas, después de las protestas de Podemos por quedarse sin portavocía y del fuerte malestar de este sector. "Se han puesto Sumar pero el resultado ha sido restar, el señor Errejón lo sabe muy bien", ha advertido sobre el fundador de Podemos defenestrado después en la formación. "Ustedes no son la muestra de la pluralidad en España, ustedes son la muestra de la división y la degradación de la izquierda", ha señalado Feijóo, que ha precisado. "Si no fuera políticamente insultante este ejercicio, resultaría enternecedor".

Más allá de la referencia a las cuitas internas, Feijóo también aprovechó para recordar todas las disensiones dentro del Gobierno en la última legislatura, desde la pugna por la entrega de armas a Ucrania, el giro de Sánchez sobre el Sáhara o la ley del sólo sí es sí.

Sin Podemos

Una vez más, Podemos ha vuelto a ser protagonista...por su ausencia. El partido de Ione Belarra llevaba desde primera hora del día reclamando intervenir durante el pleno de investidura, pero esta peticion no ha sido finalmente atendida, como ha lamentado a última hora de la tarde el diputado morado Javier Sánchez Serna.

Podemos advierte a Yolanda Díaz que debe "tener autonomía respecto al PSOE para no acabar siendo una comparsa"

"Se ha echado en falta la voz de Podemos, que hable no solo de gobierno de coalición sino de un proyecto de gobierno de coalición", ha asegurado el dirigente en los pasillos del Congreso, antes de denunciar que "el PSOE tampoco ha explicado para qué quiere gobernar".

Los morados han aprovechado para lanzar un aviso a Yolanda Díaz, recordándole que Sumar "tiene que tener autonomía respecto al PSOE para no acabar siendo una comparsa". Sánchez Serna también ha dejado patente el malestar con Díaz por la decisión de no darles la palabra, advirtiendo que "en un espacio de representación como en Sumar, todos los partidos tienen que tener la representación, por eso no entendemos que Podemos no haya intervenido en los dos debates que hemos tenido", ha venido a decir.

"Amnistía para sus colegas"

En el turno de contrarréplica a Feijóo sí han hablado el secretario general del PCE, Enrique Santiago, y Aina Vidal, portavoz adjunta de los comuns, que ha insistido en el asunto de la amnistía, recordando que "a ustedes le encantan las amnistías, pero para sus colegas", ha defendido, después de apuntar que "ustedes aprobaron la amnistía fiscal". La dirigente catalana ha responsabilizado al PP de la situación catalaana. "Ustedes incendiaron Cataluña en 2012 llevando el Estatut al 2012 y fueron ustedes quienes comenzaron el independentismo y el conflicto".

En este punto, ha puesto en cuestión la afirmación de Feijóo de que tendría los votos para ser presidente en caso de ceder a todas las pretensiones independentistas. "Ha dicho que podría tener los votos, que renuncian a ellos. Debería tener más respeto, porque usted como cualquier otro candidato aprovecharía cualquier oportunidad que pudiera para ser presidente, el problema es que no tiene los apoyos".