Carlos Mazón (PP) ha cumplido dos meses como jefe del Consell. En la primera entrevista con los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana responde sobre su acuerdo con Vox y cierra filas con Feijóo. Su propuesta ante el "endiablado" panorama: "Valencianizar un poco España".

¿Cómo cree que va a acabar este largo periodo de formación de gobierno en España?

No tengo ni idea. Cada día nos sorprendemos con cosas que no nos imaginábamos que íbamos a ver 24 horas antes. Me preocupa mucho que no estemos hablando del agua. Y que el riesgo de prórroga de presupuestos vaya a ser cierto.

¿Cómo va a acabar esto?

Me imagino que Sánchez cediendo lo que pueda, el separatismo exigiendo más de lo que pueda y Alberto Núñez Feijóo diciendo ‘Viva la Constitución’ porque alguien tendrá que decirlo.

¿Llegados a este punto, lo mejor sería una repetición electoral?

Pues no lo sé, porque no sé en qué condiciones vamos a llegar. Para mí lo mejor sería, ya que todavía tenemos una investidura de Núñez Feijóo, que alguien entrara en razón. Ahora estamos que si hay un pinganillo o no. A partir de ahí, todo suena a caballo perdedor, pero tendremos que luchar. No nos imaginábamos que a estas alturas tendríamos que decir que toca luchar por la Constitución y sus valores fundamentales, pero lo vamos a hacer.

Si Feijóo no logra ser investido, ¿cree que su liderazgo en el PP está comprometido? ¿Apoyará usted su continuidad?

Alberto Núñez Feijóo está consolidando su liderazgo, no menguándolo.Aquel que en un campo de minas electoral, en medio de todo este barullo, decide salir de la trinchera y caminar en favor de la Constitución para mí se está consolidando como líder, porque en las peores circunstancias uno demuestra si tiene determinación o no. Si no consigue la investidura ahora, lo que se habrá ganado es la consideración de un líder y va a tener todo mi apoyo, más allá de la investidura.

¿Tiene la impresión de que en este proceso vuelve a hablarse mucho de Cataluña y Euskadi, también de Madrid por Díaz Ayuso, pero vuelve a quedar en la oscuridad la C. Valenciana, igual que otras autonomías?

Coincido. Este es el reto que tenemos. Los asuntos de la Comunitat Valenciana no son de puertas para adentro. Que consigamos los retos que tenemos marcados es bueno para España, no solo para la Comunitat Valenciana.Y un protagonismo nacional tenemos que ir apor él, no solo desdeel punto de vista reivindicativo, sino de nuestra propia receta: valencianizar un poco España. A lo mejor resulta que los vientos del Mediterráneo, del crecimiento, de la Constitución, de una tierra que es bilingüe pero que lo vive con cordialidad, le vienen mejor a España.

¿Hablando de Cataluña, hay que buscar alguna forma de encajede las aspiraciones independentistas?¿La idea de amnistía, ya sea con algún tipo de condición, cabe?

Lo que no cabe es salirse del cauce constitucional. Lo que sí que tieneque caber es el diálogo. Algún compañero de partido puede pensar distinto, pero no hay que tenermiedo teniendo clara cuál es tu línea roja. Hay que profundizar en la convivencia. No significa que vayaa arrodillarme ante nadie. Yo sigo sin pensar que el pueblo catalán no quiera tener un clima de convivenciadentro de España.

No voy a pasar por Països Catalans ni bromas de estetipo, pero Cataluña es el primer cliente de laC. Valenciana y eso lo voy a cuidar.

Sobre las lenguas cooficiales, su número dos en el PPCV decía que el uso de estas en el Congreso es un disparate. ¿Qué opina?

Resulta pintoresco que nos tengamos que entender entre españoles con pinganillo. En cualquier caso me pareceun debate menor, una cortina de humo. Dicho lo cual, si se habla de lenguas cooficiales hay que citar el valenciano. Que venga un expresident a decir que aquí se habla el valenciano/catalán me parece una broma.

¿Cómo cree que hay que abordar la cuestión de los nombres de valenciano y catalán?

Es que se llama valenciano, es que lo dice el Estatuto. A mí no se me ocurriría decirle a un catalán algo contrario a su estatuto. ¿Por qué se respetan todos menos el valenciano? Debates filológicos aparte, si usted va a ir a Europa a promocionar las lenguas cooficiales, tiene que poner otra coma más y que ponga valenciano, porque si no está usted incumpliendo ese Estado autonómico en el que dice que quiere avanzar.

¿Para usted hay una amenaza real de Països Catalans?

Lo que no la hay es con nosotros en la Generalitat. Ya no va a haber consellers que se manifiestan diciendo que somos Països Catalans. La amenaza, júzguenla ustedes. A mí me han llegado a acusar de ser poco valenciano por hablar poco el valenciano. Cuando entramos en debates así y señalamos con el dedo, me parece muy grave.

Fue el primer gran dirigente del PP que cerró un acuerdo autonómico con Vox tras el 28 de mayo. ¿Pudo afectar al resultado de Núñez Feijóo el 23J esa decisión?

Lo que habría afectado negativamente, al menos en los resultadosde las generales de la C.Valenciana, habría sido traicionar a nuestros votantes, no poner en marcha el cambio que habían votado. De hecho, volvimos a ganar las elecciones. Era nuestra obligación estatutaria, autonómica y valenciana. Eso va por delante de cualquier cosa.

¿Se ha arrepentido en algún momento de su acuerdo con Vox?

En absoluto. Lo primero que tiene que hacer un responsable político es tratar de interpretar lo que la gente ha dicho y la gente habló bastante claro, con unos resultados más abultados que ninguna de las encuestas podía prever.

¿Va a cambiar la estrategia del Gobierno anterior para lograr un nuevo modelo de financiación?

La estrategia de callarse ante sus jefes de Madrid o ser tibio, eso sí. A nosotros nos va a dar igual quien gobierne en Madrid. Más allá de lo simbólico, queremos reforzar un compromiso, y es que ya nos toca. Hay demasiado tiempo perdido.