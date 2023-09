"Sectarismo", "despolitización", "libertad", "poner fin a la marginación" y, por supuesto, "pancatalanismo". Son algunas de las expresiones más repetidas por Vicente Barrera en su estreno parlamentario como vicepresidente primero del Gobierno valenciano y responsable de las áreas de Cultura y Deporte. Barrera, máximo representante de Vox en el Ejecutivo autonómico, ha desgranado las líneas de actuación de su departamento para la próxima legislatura y se ha fijado como objetivo "combatir" lo que ha llamado "pancatalanismo cultural", aquellos que "quieren acabar con nuestra identidad singular valenciana".

"Vamos a defender lo nuestro y lo compartido y combatir con ahínco los que quieren acabar con nuestra identidad cultural, socavando nuestra singular identidad valenciana y como españoles", ha expresado el vicepresidente primero en el inicio de las comparecencias del Gobierno valenciano en las que Barrera ha empezado agradeciendo su cargo a Santiago Abascal y Carlos Mazón. En esta comparecencia, además de detallar algunas de las medidas que pondrá en marcha su conselleria, ha señalado a la Comunitat Valenciana y su gobierno como "el dique de contención contra quienes quieren romper nuestra unidad y convivencia".

En su intervención, el vicepresidente primero de la Generalitat ha anunciado que aumentará progresivamente el presupuesto para preservar, restaurar y divulgar el patrimonio cultural valenciano, ha propuesto que en el año 2025 se rendirá homenaje a la autora María Beneyto, en el centenario de su nacimiento, creará la Ruta de Jaume I, impulsará la ley de Mecenazgo, pondrá en marcha un Plan de Fomento Lector y ha insistiddo en que sus líneas de actuación se guiarán por la "libertad, el respeto a la ley y el uso racional de los fondos públicos".

Sin embargo, han sido las menciones al "pancatalanismo" y la insistencia en que no se financiarán a "aquellos grupos que busquen conspirar contra nuestra cultura" las que han centrado una gran parte de la intervención en el salto al ruedo parlamentario del diestro. Barrera ha remarcado que el Consell "debe permitirlo todo, pero no tiene obligación de promocionarlo todo" y que, por tanto, "no permitirá que el pancatalanismo supremacista acabe con nuestra identidad, menos con nuestros impuestos".

Ayudas a la RACV y Lo Rat Penat

Este veto a las organizaciones que, ha indicado, "dicen que nosotros hablamos catalán", choca con sus llamamientos a "no discriminar a nadie", poner fin a "todo tipo de persecución política" y acabar con la "marginación de las políticas sectarias" que, según ha expresado, ha promovido el Gobierno anterior de PSOE y Compromís. Para ello, ha anunciado como ejemplo de este cambio de rumbo que en las próximas subvenciones habrá ayudas para "dos instituciones discriminadas por el sectarismo de la izquierda". "Estamos hablando de Lo Rat Penat y de la RACV", ha completado mientras el runrún se hacía patente en la bancada de Compromís y PSPV. "No sé por qué las risas, son dos instituciones valencianas", ha replicado Barrera.

Esa insistencia en el "pancatalanismo" ha sido uno de los puntos criticados por la oposición. “Mucho catalanismo y no ha dicho ni hecho nada”, ha comenzado su réplica Verònica Ruiz, diputada de Compromís. "Desde el primer minuto su proyecto es que si van a hacer algo es perseguir el catalanismo, pero le recomiendo que no persigan fantasías", le ha reprochado José Chulvi, del PSPV. Ruiz le ha recordado a Barrera que en dos meses en el Consell no se ha reunido con el sector, le ha pedido "respeto" a la Acadèmia Valenciana de la Llengua y le ha calificado al ejecutivo de PP y Vox como el "gobierno más retrógrado".

"Usted será recordado por el regreso de la censura", ha señalado Chulvi recordando el cambio de nombre en el auditorio de Torrent o de la eliminación de la suscripción a revistas en valenciano en la biblioteca de Burriana. El diputado socialista le ha pedido que "cumplan con la ley" utilizando las normas de la AVL y le ha criticado que "viven a la contra, necesitan enemigos" todo el tiempo. "La cultura de los valencianos es demasiado grande para su menosprecio, lucharemos para no retroceder ni un solo paso en todo lo que hemos construido", ha sentenciado.

El paso por las réplicas de los grupos ha avivado el debate. Barrera se ha mostrado como un "socio fiable" de Mazón para cumplir el pacto firmado, ha señalado que han sido elegidos para "deshacer" todo lo hecho por el Botànic, ha mostrado su disposición a devolver la ley de Señas de Identidad Valenciana, se ha exhibido como "el único perseguido cultural de toda la sala" y ha reprochado al PSPV su mención a País Valencià en el nombre de la formación. "Vengo a devolver la libertad a la gente", ha sentenciado frente a los "Torquemada del siglo XXI" como ha llamado al anterior gobierno.

Más allá del contenido político, la intervención de Barrera también era esperada por la situación de posible incompatibilidad en las siete empresas familiares de las que forma parte del consejo de administración. El pasado día 19 se habían cumplido los dos meses marcados por la ley de incompatibilidades para regularizar esta situación. En este sentido, el vicepresidente del Consell ha anunciado que "haciendo sacrificio personal" ha dejado ya la administración de estas empresas "por cumplir un servicio público" y ha mostrado una carpeta que, ha dicho, ha entregado ya a la Oficina de Control de Incompatibilidades.