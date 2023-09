Los Comuns entienden que si Junts está negociando la investidura es porque "descarta la unilateralidad". Así lo ha asegurado el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, tras un fin de semana en la que miembros del gobierno español, entre ellos la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en una entrevista en 'La Vanguardia', han reclamado que un acuerdo por la amnistía debe implicar también que el independentismo descarte esta vía. Justamente el pasado jueves, tras la condena al 'exconseller' Miquel Buch, Carles Puigdemont reiteró que no pensaba renunciar a la unilateralidad.

Catalunya en Comú ha esquivado precisar si para ellos es necesaria una renuncia verbal y explícita a esa vía, que a su juicio ya ha quedado desplazada porque el 'expresident' se ha situado en una tesitura negociadora. Además, han defendido que es "una obviedad" el requisito que ha planteado Díaz y han quitado hierro al hecho de que Puigdemont haya replicado que las condiciones, en todo caso, las pondrá él. "No pedimos a nadie que renuncie a su proyecto político, todo el mundo pondrá sus planteamientos encima de la mesa", ha afirmado Mena.

Los Comuns subrayan cómo de importante es para Catalunya que no haya un gobierno del PP y de Vox para cuestiones como, por ejemplo, hacer viable la normalización del catalán en el Congreso o en el Parlamento Europeo. "PP y Vox se han quedado solos defendiendo que no se deben incorporar las lenguas oficiales y esa soledad se repetirá en la manifestación preventiva del domingo contra un gobierno de coalición que no está ni tan solo configurado", ha criticado.

Gestiones de Urtasun en Bruselas

Mena ha asegurado que el eurodiputado Ernest Urtasun está haciendo gestiones y manteniendo contactos con otros parlamentarios para intentar allanar la aprobación de la oficialidad del catalán en la Eurocámara ante las reticencias que han mostrado países como Suecia o Finlandia. Ha añadido también la "victoria" que supone que a partir del mañana se pueda hablar en catalán, euskera y gallego en el Congreso para reflejar la "diversidad" del Estado en la Cámara baja y ha defendido que ese acuerdo se replique también para una investidura.

El portavoz de los Comuns ha lamentado también que la derecha y la ultraderecha estén en contra de esa diversidad y ha señalado que "quien manda en el PP es Ayuso", de quien ha recordado que este fin de semana ha pedido que se vaya a nuevas elecciones.