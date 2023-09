La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido no prolongar la incertidumbre sobre el futuro de los indultos del 'procés' y, a la hora de resolver los primeros que tiene sobre la mesa, ha decretado de nuevo la falta de legitimación de los recurrentes para impugnar la medida de gracia.

El alto tribunal se pronuncia en este momento formalmente solo sobre los recursos de los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pero si los recursos presentados contra sus indultos por Vox y los que eran diputados de Ciudadanos Inés Arrimadas y Carlos Carrizosa han caído por falta de legitimación de los recurrentes esa decisión, ese criterio debe trasladarse a todos los interpuestos por las mismas partes y las que presenten características semejantes.

Los recursos ya fueron rechazados en su día por falta de legitimación de todos los recurrentes; la decisión se revocó, pero no tanto por discrepancias sobre si los partidos tienen legitimación o no para impugnar un indulto, sino por el momento elegido para hacerlo. Para la mayoría conservadora que entonces existía en la Sala solo podía decretarse una vez tramitadas las impugnaciones.

De ahí que lo que se espera es que la Sección Quinta de la Sala Tercera se pronuncie en el mismo sentido sobre el resto de impugnaciones, especialmente a la hora de resolver las del PP y las de sus diputados, porque el partido que preside Alberto Núñez Feijóo estaría incluso menos legitimado para recurrir el indulto que Vox, porque el de extrema derecha ejerció la acusación popular en el juicio del 'procés', que terminó en las condenas indultadas.

Los recursos de Vox y Cs contra los indultos de los que eran presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, condenados por desórdenes públicos agravados, tras la derogación de la sedición, han sido los primeros en tramitarse, lo que explica que la Sala haya comenzado con ellos. Hay otros 27 pendientes: los de Vox y los de los diputados de Ciudadanos contra el resto de condenados; los del PP y los de sus diputados, y el del que era delegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo.

Por unanimidad

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado su decisión sobre los recursos de los 'Jordis' por unanimidad en el caso del recurso del Vox, y por mayoría en el de los presentados por los exparlamentarios de Ciudadanos. No obstante, de momento ningún magistrado ha anunciado voto particular, pero no tiene que formalizarlo hasta el momento en que firme las sentencias, que se conocerán en su integridad en los próximos días.

Los recursos aún pendientes de resolución son los dirigidos contra las medidas de gracia concedidas al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los 'exconsellers' Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Se trata de los presentados por Vox, diputados de Cs y del PP, por este partido y por Millo. También tienen que resolverse los interpuestos contra las medida de gracia de los líderes de las organizaciones soberanistas que aún no lo han sido.

La Sala de lo Contencioso archivó de oficio, por pérdida de objeto, las impugnaciones presentadas contra los indultos concedidos a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los 'exconsellers' Joaquim Forn y Josep Rull, porque, como fueron solo condenados por sedición, su pena, tras la reforma penal que derogó este delito, quedó reducida a una mera desobediencia.