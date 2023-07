A escasas horas del cara a cara decisivo entre Alberto Nuñez Feijóo y Pedro Sánchez, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha equiparado las estrategias de PP y PSOE con el conflicto político en Cataluña. Según el dirigente posconvergente, ni un partido ni otro han hecho "ninguna propuesta seria" en este ámbito y, aunque reconoce que las "palabras" del PSOE son "mejores", considera que el "fondo es el mismo". "Se pelearán mucho, pero si preguntan sobre Cataluña, estarán de acuerdo. Durará más la publicidad que el debate", ha ironizado, a la espera del careo televisivo.

Con este planteamiento, en una conferencia en el foro Tribuna Barcelona, Turull ha rechazado el discurso del miedo ante la "ola reaccionaria" y ha asegurado que estas elecciones no van "de parar a PP y Vox", sino de "parar" la estrategia del Estado contra Catalunya, por lo que ha presentado las elecciones del 23-J como un "punto de inflexión" en las relaciones. "Ya no se va a crédito, se tiene que pagar por adelantado", ha afirmado el líder posconvergente, que ha puesto la amnistía y el referéndum como condiciones ante una eventual investidura a Pedro Sánchez. "Si quiere que nos entendamos, Cataluña tiene que poder decidir su futuro", ha afirmado Turull.

Así, Turull ha presentado a Junts como el "voto útil" del independentismo y ha asegurado que la estrategia de "apoyo acrítico" no ha dado los resultados esperados. En un mensaje directo a ERC, aunque sin "regodeos", Turull ha criticado la mesa de diálogo y ha avisado de que no pactaran nada "sin garantías reales de cumplimento". "Si somos decisivos en Madrid, no será para blanquear este estado. Necesitamos toda la fuerza", ha añadido.

Según el dirigente posconvergente, el conflicto político no solo no se ha resuelto, sino que se ha "incrementado y cronificado" desde 2017. Y, poniendo de nuevo populares y socialistas en el mismo saco, ha reprochado a ambos que las "lluvias de millones siempre acaben en incumplimientos", que la escuela catalana sea "sistemáticamente cuestionada" o que el Congreso "apruebe leyes que van laminado las competencias propias de Cataluña".

Además, ha augurado que habrá una "gran coalición" de PP y PSOE tras los comicios y, en este sentido, ha planteado las elecciones como una "prueba del algodón" para los socialistas. Así, en una conferencia que ha contado con la presencia de la plana mayor de Junts, Turull también ha disparado contra Sumar por el pacto de investidura en el ayuntamiento de Barcelona. "No tienen ningún inconveniente en parar todo lo que viene de Cataluña y del independentismo", ha lamentado.