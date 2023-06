Cerca de 200 funcionarios de Justicia que se mantenían encerrados en la sede de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid abandonarán su protesta tras la orden de "inmediato desalojo" dictada por la juez decana en la capital, María Jesús del Barco.

La medida de protesta, que se inició el pasado martes y que motivó encierros también en órganos judiciales de Barcelona -desocupados esa misma noche- Cartagena, Murcia y Navarra se enmarca en la huelga indefinida que desde hace un mes enfrenta a este colectivo con el Ministerio de Justicia en demanda de incrementos salariales. Los encierros se iniciaron con la intención de no salir "hasta que el Ministerio no convoque al comité de huelga para negociar", algo que no se ha producido.

Los funcionarios reclaman una subida salarial de hasta 430 euros mensuales, similar a la ya comprometida para otros trabajadores de justicia como son los letrados (LAJ) los jueces y fiscales. Los paros han provocado por el momento la paralización de millones de actuaciones judiciales y la suspensión de miles de juicios en toda España.

En su acuerdo gubernativo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, de Prensa Ibérica, la decana explica que el uso del salón de actos en el que se encontraban los trabajadores -unos cien dentro y otros tantos en el pasillo, según fuentes consultadas por este diario- se autorizó a petición del sindicato STAJ para el miércoles entre la una y media y las tres de la tarde, con el objetivo de celebrar una asamblea informativa.

Como el plazo concedido se ha superado y los trabajadores permanencen en las dependencias sin autorización, la magistrada ha ordenado su desalojo.

Los cuatro sindicatos que conforman el comité de huelga -CSIF, CC OO, UGT y STAJ- convocaron estas asambleas en todo el país para "informar sobre las nuevas medidas de presión acordadas por el comité de huelga", en referencia a las manifestaciones programadas en Madrid para el 27 de junio y el 13 de julio y las manifestaciones previstas en las capitales de provincia el próximo 29 de junio.

En ninguna de las tres reuniones celebradas hasta ahora con el departamento de Pilar Llop se ha debatido una oferta económica. En la última, Justicia ofreció a los sindicatos el compromiso de retomar la negociación una vez superadas las elecciones del 23 de julio, lo que ha enconado las posiciones entre ambas partes.

En un comunicado, CC OO señala que tanto la decana que ha dado estas instrucciones como la ministra de Justicia "que se niega a negociar", son dos de las personas "beneficiarias del clasismo que ha dado lugar a este conflicto, al haber aumentado sus retribuciones, como integrantes de la carrera judicial, en 450 euros mensuales, mientras se discrimina al resto de cuerpos funcionariales de justicia, salvo al de LAJ y fiscales".