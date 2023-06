El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha respaldado la decisión de su candidata en Extremadura de no ceder a las presiones de Vox a cambio de recibir su apoyo en la investidura. Para Feijóo las exigencias de Vox son "desproporcionadas". Con cinco diputados no es razonable pretender presidir la Asamblea, tener más representantes en la mesa que el PP y formar parte del Gobierno con varias consejerías...Creo que el PP es un partido que tiene principios y que no va a mimetizarse con las políticas de Pedro Sánchez. Cuando decimos que algo es desproporcionado y que esto va en contra de los votos obtenidos en las urnas, lo cumplimos", ha dicho. Asimismo, ha criticado la interferencia de los líderes nacionales de la formación en las negociaciones autonómicas "para rectificar en todo o en parte las conversaciones entre los líderes autonómicos. Sobre el debate con Pedro Sánchez, Feijóo espera que en las próximas horas el PSOE responda a su propuesta de debate "bilateral" concretando si es con el candidato socialista "o con su coalición".