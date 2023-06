Alberto Núñez Feijóo ha hecho este miércoles las primeras declaraciones después de autorizar el pacto con la ultraderecha en la Comunidad Valenciana. El líder del PP ha responsabilizado al PSOE de esa alianza con Vox. Según Feijóo, el partido socialista podría haber facilitado el Gobierno de Carlos Mazón (PP), al ser la lista más votada, para que este no tuviera que acordar nada con la formación de Santiago Abascal. El político gallego ha señalado que ese gesto es el que han tenido el Partido Regionalista en Cantabria y Coalición Canaria en las islas. "Si esto se hubiese hecho en Valencia, probablemente no estaríamos ante la necesidad perentoria de ese acuerdo", ha declarado en una entrevista en EsRadio.

"Si el PSOE pierde y el PP no saca mayoría absoluta, hay que repetir las elecciones, porque el PP no puede pactar con nadie...", ha dicho antes de rechazar que el PSOE pueda opinar sobre las alianzas de su partido. No lo puede hacer, ha continuado, porque Sánchez ha pactado con "el populismo de izquierdas más radical de Europa", ha gobernado con independentistas y ha pactado con EH Bildu en municipios de Euskadi y en la presidencia de Navarra. "No tiene ninguna legitimidad para dar lecciones sobre pactos", ha concluido.

Feijóo no ha concretado ni ha sido preguntado sobre cómo podría funcionar un Gobierno en minoría del PP sin apoyo parlamentario sólido y con dos modelos, el de su partido y el del PSOE, totalmente contrapuestos en economía y asuntos sociales.

Sin explicación por las prisas

El dirigente conservador tampoco ha aclarado por qué la velocidad del acuerdo con Vox en Valencia. Ha dado un argumento que el PP no ha blandido en ningún momento estos días y que tiene muchas lagunas. Lo ha lanzado cuando justificaba el pacto en la Comunidad Valenciana y también otros posibles que puedan venir en las autonomías en las que también necesita a Vox para las investiduras (Extremadura, Aragón, Baleares y Murcia). Feijóo ha afirmado que "todas las comunidades han de constituirse antes del 23 de julio, todas". "El 23 de julio el único escenario posible es: o hay gobiernos en las comunidades autónomas o hay elecciones otra vez", ha asegurado. Pero esos cálculos no son así. Una cosa es la constitución de las Cámaras y otra, la investidura de un presidente y la formación de los gobiernos. De hecho, cada autonomía regula de una manera ese proceso legal y el calendario no es el mismo para todas.

El PP podría haber constituido los parlamentos cuando marcan los reglamentos y sus candidatos ir a investiduras fallidas en primera vuelta. De esa manera habrían dejado los pactos de Gobierno y el reparto de consejerías con Vox para después de las generales del 23 de julio.

Segunda autonomía

El candidato del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y el líder de Vox allí, Carlos Flores Juberías, condenado por violencia machista, cerraron este martes el acuerdo en esa autonomía, la segunda en la que ambas derechas van a compartir poder. La primera fue Castilla y León (marzo de 2022).

Flores Juberías ha aceptado no entrar en el Ejecutivo de coalición, una exigencia de los populares porque fue condenado por violencia machista contra su exmujer. A cambio se irá de diputado al Congreso de los Diputados. Todavía no ha concretado Mazón qué consejerías ocuparán los representantes del partido de ultraderecha, pero tendrán varias, además de la presidencia de las Corts valencianas.