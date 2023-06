El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto esta mañana en Santiago su primer acto multitudinario con vistas a las elecciones del 23 de julio. Ha elegido para su intervención el mismo escenario en el que, hace algo más de un año, anunció que competía por la presidencia de la formación conservadora.

En el vestíbulo de un Multiusos do Sar lleno --con más de un millar de militantes y simpatizantes--, Feijóo se ha dado el primer baño de masas de la precampaña en su tierra. Ha subido a gritos de "presidente, presidente" y, aunque ha rechazado "confiarse" y ha esgrimido que no le gusta "alardear", ha admitido que considera que "las cosas van bien".

Como ejemplo, ha esgrimido que empieza a enfrentarse a "lo mismo" que le antecedió sus victorias gallegas: "todos me insultan y la izquierda pasa más tiempo con las listas que con su programa".

“Creo que las cosas van bien“, dijo en relación a la situación del partido y a las expectativas de una victoria “inapelable“ en las urnas. En sus palabras hubo una llamada a la tranquilidad para todos aquellos cargos del partido que actualmente desconocen su futuro: “Si ganamos, habrá sitio para bastante gente”, dijo antes de recordar que él no deja a nadie que se haya vaciado en el trabajo por el partido o que haya tenido que renunciar a su vida familiar.

Insistió el presidente del PP en que el 23 de julio todos tienen que ir a votar se encuentren a 100 km de distancia o a 1.000. Incluso si para ello tienen que aplazar los días de descanso. Pero lo que tiene claro es que ese día hay que poner fin a la etapa de Sánchez : “Pedro Sánchez ha asumido su derrota. Asistimos al final de la traca del sanchismo”, dijo en un pabellón con más de mil asistentes.

En su intervención, Feijóo no escatimo críticas al PSOE. Ha asegurado que si gana el PP en las elecciones le ofrecerá a los socialistas "la oportunidad histórica para reconstruir el partido" tal como era antes de la llegada de Sánchez.

"Saben que van a tener que repartirse muchos cargos porque no van a gobernar. Si pasa lo mismo que aquí es porque vamos a obtener una victoria inapelable en las urnas de toda España", ha aseverado, antes de aseverar que Sánchez "ya no tiene ilusión" y de ejemplificar con lo sucedido en el Comité Federal.

"No fue tan entretenido como aquel en el que echaron a Sánchez, pero no estuvo mal. Hubo purgas en las listas, candidatos que dimitieron en bloque y barones que no fueron. Ayer el 'sanchismo' felicitó a los que perdieron el 28M y los blindó en sus listas. Y a los pocos que se mantienen en las comunidades socialistas, los despreció. Hace 15 días España habló y el 'sanchismo' no ha entendido nada", ha afeado.

Previo al discurso de Feijóo tomó la palabra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quién prometió la mayor victoria del PP en Galicia, lo que, "de nuevo" marcaría el camino a seguir en el resto de España: “No entienden que Galicia está de moda, que marca el camino y que va a ser decisiva”, exclamó el pontevedrés.