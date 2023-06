Varios fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), con más de 30 años afiliados, han decidido abandonar la asociación tras la elección por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de su antecesora al frente de la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Consideran que su elección causa un daño irreparable a la institución por el conflicto de intereses que entienden se plantea con la actividad de su pareja, el exjuez y abogado Baltasar Garzón. Sobre todo critican que este punto no pudo ser analizado por el consejo fiscal que es el órgano indicado para ello.

Una de las que han dado el paso ha sido la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Almudena Lastra, que en una carta a Inés Herreros, actualmente al frente del secretariado de la UPF, no deja duda alguna del motivo de su discrepancia. "No te oculto que, hace ya tiempo, día a día me he ido sintiendo más ajena a la deriva que ha ido tomado esta asociación, cada vez más centrada en la 'lucha funcionarial' que siempre caracterizó a las otras asociaciones fiscales y en la búsqueda del 'progreso personal' de algunos, despreocupada por el diseño de una verdadera carrera profesional con una importante misión constitucional que cumplir", afirma en la misiva a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica.

Lamentable espectáculo

"El -a mi juicio- lamentable espectáculo que nos ha brindado el Consejo Fiscal celebrado ayer -no por esperado menos doloroso- precedido de un clamoroso silencio cómplice del Secretariado que diriges durante los días previos, ante una situación que para mí no tiene encaje posible en esos principios democráticos que creía comunes, ha rebasado todas las líneas rojas", señala Lastra.

Han tomado la misma decisión el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana, que también optaba a la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática y que por currículum podía haber sido el designado, puesto que durante años desempeñó su labor en la Corte Penal Internacional. Este jueves no obtuvo ningún voto, al apoyar uno de los vocales de la UPF y los miembros natos del Consejo a Delgado y abstenerse de votar a ninguno los de otras asociaciones para tratar de frenar la elección. El otro vocal de la UPF optó por un tercer candidato.

El fiscal de Sala Javier Zaragoza, uno de los que representó al ministerio público en el juicio del 'procés' y que figura entre los fundadores de la UPF ha renunciado a la asociación a través de un correo electrónico. A diferencia de Castresana, Zaragoza siguió estando afiliado tras dos nombramientos fallidos a los que optó en el pasado, uno para renovar al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y otro como jefe de Penal en el Supremo.

También han decidido abandonar la asociación progresista el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, Lorena Álvarez, de la fiscalía de Madrid, y María Moretó, de la de Baleares y que como Castresana presidió la UPF en su día.

Polémico consejo

La polémica ha rodeado el nombramiento de Delgado desde que se promulgó la ley de Memoria Democrática y preveía un fiscal de Sala para llevar a cabo lo previsto en esa norma, puesto que desde siempre se ha considerado, como ha ocurrido, que acabaría siendo ella la elegida. Álvaro García ya elevó a Dolores Delgado a la máxima categoría fiscal en el primer consejo fiscal que presidió al asumir la Fiscalía General.

Tras el adelanto electoral anunciado por sorpresa por el presidente del Gobierno el consejo fiscal previsto para el 19 de junio se adelantó al día 8, una decisión que ya fue criticada, pero cuya polémica se ha visto acrecentada por entender tanto la Asociación de Fiscales como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) que con Delgado podía incurrirse en el conflicto de intereses que previene el artículo 58 del Estatuto Fiscal, dada la actividad profesional de su pareja, el exjuez y abogado Baltarsar Garzón.

Fuentes fiscales apuntan a este diario que el fiscal general con José María Aznar, Jesús Cardenal, es el único antecedente de un intento de celebración de un consejo fiscal al que van nombramientos con las elecciones ya convocadas, pero, a diferencia de García, a él se le disuadió. Además, insisten en que el caso esgrimido por la Fiscalía General, a través del boletín interno Infofiscalía, sobre Consuelo Madrigal no es equiparable, porque el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado los comicios, pero no estaban aún convocados cuando se celebró el consejo en el que el equipo de García se ampara.

El vocal de la APIF, Salvador Viada, ha anunciado que comunicará a la Comisión Europea lo sucedido en el Consejo Fiscal de este jueves, ya que fue recusado por Delgado, para evitar que participara en su elección. "Como no le gusta que se pueda votar algo que no controla, no deja votar. Consideramos que estamos ante un escándalo sin precedentes, y eso en la Fiscalía es mucho decir. El fiscal general del Estado, capaz de perpetrar este tipo de actuaciones, debería dimitir", señala en un comunicado.