Pedro Sánchez reunirá este martes al Consejo de Ministros para aprobar la convocatoria adelantada de elecciones. La decisión no conlleva solo que se instalen las urnas el próximo 23 de julio, sino que se disolverá el Congreso y el Senado. Mañana mismo, ambas Cámaras cesarán su actividad habitual, informan fuentes parlamentarias, y con ello decaerán decenas de leyes que están en tramitación. Esto implica que cuando se vuelvan a constituir las Cortes deberá volver a iniciarse la tramitación desde el principio.

El olvido oncológico

Uno de los grandes anuncios que ha hecho Sánchez en la campaña es garantizar el derecho al olvido oncológico. La iniciativa, que se quería aprobar en el Senado a través de una enmienda a la ley que regula la atención a la clientela, declaraba "nulas" las clausulas que excluyan a una de las partes por haber padecido un cáncer y prohibía a las aseguradoras que "discriminen" en la contratación a estas personas, con la precisión concreta de que para suscribir un seguro de vida no se estará obligado a declarar si se ha padecido un cáncer una vez cumplido el mencionado plazo de cinco años. La intención era aprobar la norma antes de finalizar junio.

La Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero

Salvo sorpresa de última hora, el Senado tenía previsto aprobar la próxima semana la ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. La norma, impulsada por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, iba a servir para crear un nuevo organismo público que asumiera las reclamaciones de clientes que hasta ahora se presentan ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

El Plan Justicia 2030

A comienzos de año, la ministra de Justicia, Pilar Llop, impulsó el conocido como plan Justicia 2030 que buscaba un "cambio organizativo" en el sistema para que fuera más eficiente. En concreto, estaba recogido en tres leyes distintas: la ley de eficiencia digital, la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia organizativa. Las tres normas estaban en tramitación y las dos últimas pendientes de su debate en comisión.

Ley de Familias

Tras unas intensas negociaciones, el proyecto de ley de familias llegó al Congreso hace unos pocos meses. Su tramitación se esperaba rápida, pero finalmente se ha ido retrasando. ERC frenó la norma porque, decían en un primer momento, invadía competencias autonómicas. No obstante, después alegaron que se debía a la falta de financiación. Este retraso, junto al adelanto electoral, ha provocado que, finalmente, la ley estrella de Ione Belarra no vaya a ver la luz y, por lo tanto, los permisos que incluía no se vayan a poner en marcha.

El sistema nacional de salud

Desde el verano pasado se estaba tramitando en el Congreso la conocida como 'ley Darias', por la exministra de Sanidad Carolina Darias, que apuntaba a la consolidación de la "equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud". La norma llevaba generando roces con Unidas Podemos desde hace meses ya que los morados denunciaban que el texto no permitía poner freno a la privatización de servicios que se inició durante el gobierno de José María Aznar.

Deberes pendientes en materia laboral

A mediados de marzo, el Consejo de Ministros dio luz verde a la ley de Función Pública, que actualmente estaba en proceso de enmiendas en el Congreso. La norma, que planteaba la agilización de los tiempos para la resolución de ofertas de empleo público y creaba dos nuevos complementos salariales, se quedará en nada. Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tenía muy avanzada la negociación con patronal y sindicatos del nuevo estatuto del becario y, por otro lado, la transformación del SEPE en la Agencia Española de Empleo. También quedará pendiente la reforma del sistema de protección asistencial por desempleo que afectaba a casi un millón de parados y que estaba comprometido con Europa en el Plan de Recuperación y Resiliencia.